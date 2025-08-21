augusztus 21., csütörtök

Hová szabad elvezetni?

50 perce

Bírság a tét esőzéskor - nem is gondolnád, hogy ez súlyos jogsértésnek számít!

Címkék#esővíz elvezetés#szennyvíz#bírság

Amikor esik az eső, sokan csak a frissítő zápor örömét érzik, pedig a csapadék helytelen elvezetése komoly problémákat okozhat. Az esővíz a szennyvízcsatornába történő bevezetése súlyos jogsértésnek számít, amely túlterheli a hálózatot, veszélyezteti a környezetet, és akár bírságot is von maga után.

Mészáros Annarózsa

Amikor esik az eső, sokan csak örülnek a frissítő záporoknak. De tudta, hogy a lehulló csapadékvíznek a helyes elvezetése komoly szabályokhoz kötött Magyarországon? Ha nem vigyázunk, könnyen belefuthatunk bírságba – és nem kicsibe, hiszen nem kerülhet esővíz a szennyvízcsatornába!

esővíz a szennyvízcsatornába
Veszélyes zápor: esővíz a szennyvízcsatornába = durva bírság
Fotó: Mészáros Annarózsa

Esővíz a szennyvízcsatornába?

Esővíz vs. szennyvíz – mi a különbség?

Először is tisztázzuk a fogalmakat: csapadékvíz az, ami a tetőn, az udvaron felgyülemlik, míg a szennyvíz minden olyan „használt víz”, ami a háztartásból, ipari létesítményből származik. A két víztípus kezelése teljesen külön szabályozott. A szennyvíznek zárt csatornában a helye, az esővíznek pedig – ha nincs hasznosítva – elkülönített elvezetésben, például nyílt árokban vagy speciális csatornarendszerben.

Mi történik, ha összekeverjük a kettőt?

Sokan kísértést éreznek: „Mi baj lehet, ha az esővizet a szennyvízcsatornába engedem?” A válasz egyszerű: jogellenes.
Ahogy Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószóvivője hangsúlyozza: A DRV által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek elvezetésére létesítették. A csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatornába a víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevételét jelenti. Ha nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, az többletköltséget okoz, veszélyezteti a környezetet és az emberi egészséget, túlterheli a hálózatot és a szennyvíztisztító telepet, valamint felhígítja a szennyvizet, ami tönkreteheti a biológiai szennyvíztisztítás folyamatát.

Bírság és pótdíj – komoly következmények

Lakatos Edina szerint a szabálytalan csapadékvíz-bekötést a DRV többféle módszerrel deríti fel:

  • Ködfejlesztő berendezéssel: műfüsttel árasztják el a csatornát, és ha az ereszcsatornából füst száll fel, az jelzi az összekötést.
  • Kamerás vizsgálatokkal: a csatornarendszer átvizsgálása a rejtett összekötések feltárására.

A pótdíjat a jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége alapján számítják ki, és a gyanú ellenkezőjének bizonyításáig úgy tekintik, hogy a szabálytalanság akár 5 évvel korábban kezdődhetett. Ha a probléma nem szűnik meg időben, további 15.000 forint (lakosság) vagy 25.000 forint (cégek) felszólítási díjat számolhatnak fel.

esővíz a szennyvízcsatornába
A felszíni vizek védelme érdekében a szabályszegés a szennyezés megelőzésének elmulasztása lehet, ami bírsággal vagy egyéb jogi következményekkel járhat
Fotó: Mészáros Annarózsa

Hogyan kerülhetjük el a bajt?

  • Hasznosítsa a vizet! Egy esővízgyűjtő rendszer vagy szikkasztó akna nemcsak környezetbarát, de még pénzt is spórolhat.
  • Építsen szakszerű rendszert! A kivitelezést bízza szakemberre, és engedélyeztesd az illetékes hatóságnál.
  • Tartsa be a helyi szabályokat! Az önkormányzatok rendeletei konkrét útmutatót adnak, hogyan kell a csapadékot elvezetni.

Az esővíz kezelése nem csak jogi kötelezettség, hanem felelősség is: a saját ingatlanunk védelme, a szomszédok és a környezet biztonsága. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük a bírságokat, és akár hasznosítani is tudjuk a természet ajándékát. Szóval legközelebb, amikor esik az eső, gondoljon rá: a csatorna nem játék!

 

