Bírság a tét esőzéskor - nem is gondolnád, hogy ez súlyos jogsértésnek számít!

Amikor esik az eső, sokan csak örülnek a frissítő záporoknak. De tudta, hogy a lehulló csapadékvíznek a helyes elvezetése komoly szabályokhoz kötött Magyarországon? Ha nem vigyázunk, könnyen belefuthatunk bírságba – és nem kicsibe, hiszen nem kerülhet esővíz a szennyvízcsatornába!

Veszélyes zápor: esővíz a szennyvízcsatornába = durva bírság

Fotó: Mészáros Annarózsa

Esővíz a szennyvízcsatornába?

Esővíz vs. szennyvíz – mi a különbség? Először is tisztázzuk a fogalmakat: csapadékvíz az, ami a tetőn, az udvaron felgyülemlik, míg a szennyvíz minden olyan „használt víz”, ami a háztartásból, ipari létesítményből származik. A két víztípus kezelése teljesen külön szabályozott. A szennyvíznek zárt csatornában a helye, az esővíznek pedig – ha nincs hasznosítva – elkülönített elvezetésben, például nyílt árokban vagy speciális csatornarendszerben.

Mi történik, ha összekeverjük a kettőt?

Sokan kísértést éreznek: „Mi baj lehet, ha az esővizet a szennyvízcsatornába engedem?” A válasz egyszerű: jogellenes.

Ahogy Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószóvivője hangsúlyozza: – A DRV által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek elvezetésére létesítették. A csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatornába a víziközmű-szolgáltatás szabálytalan igénybevételét jelenti. Ha nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, az többletköltséget okoz, veszélyezteti a környezetet és az emberi egészséget, túlterheli a hálózatot és a szennyvíztisztító telepet, valamint felhígítja a szennyvizet, ami tönkreteheti a biológiai szennyvíztisztítás folyamatát.

Bírság és pótdíj – komoly következmények

Lakatos Edina szerint a szabálytalan csapadékvíz-bekötést a DRV többféle módszerrel deríti fel:

Ködfejlesztő berendezéssel : műfüsttel árasztják el a csatornát, és ha az ereszcsatornából füst száll fel, az jelzi az összekötést.

Kamerás vizsgálatokkal: a csatornarendszer átvizsgálása a rejtett összekötések feltárására.

A pótdíjat a jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége alapján számítják ki, és a gyanú ellenkezőjének bizonyításáig úgy tekintik, hogy a szabálytalanság akár 5 évvel korábban kezdődhetett. Ha a probléma nem szűnik meg időben, további 15.000 forint (lakosság) vagy 25.000 forint (cégek) felszólítási díjat számolhatnak fel.