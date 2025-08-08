23 perce
Garázs, műhely, melléképület – Utánanéztünk, hogy mit építhet engedély nélkül
Régen egy építkezés nem járt annyi ügyintézéssel, mint most. Az építési szabályokat törvénybe, rendeletekbe és helyi szabályzatokba foglalják. A szabályozás azonban nem mindig egyértelmű, több olvasónknál is felmerült, hogy melléképület, garázs, vagy műhely felhúzható-e építési engedély nélkül?
Nem minden építkezés engedélyköteles, viszont a vonatkozó szabályokat sem mindenki tartja be. Ha garázs, műhely, vagy melléképület építését fontolgatjuk, érdemes tisztázni, mit lehet és mit nem, mikor szükséges építési engedély beszerzése - írt erről a teol.hu
Melléképület, garázs, sufni - nem mindegy, melyik kategória
Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 35 négyzetméter hasznos alapterület alatt, bizonyos magasságig építési engedély nélkül építhetők melléképületek. Ez részben igaz csak, mert ettől még lehet, hogy az adott melléképületre - műhely, garázs, sufni - építésére vonatkozhatnak építésügyi előírások – írta a Hóvége. 2024 októberétől megváltozott az építési törvény erre vonatkozóan, innentől a jogszabály azt mondja ki, milyen épületeknél kell engedély. Csakhogy vannak olyan épülettípusok, amelyekről nem lehet eldönteni, hogy éppen melyik kategóriához tartoznak, és még a helyi sajátosságokra is figyelnünk kell.
A zalai településeken általában igaz, hogy nem alkotnak az önkormányzati testületek a melléképületek elhelyezésére vonatkozóan külön szabályokat, ám a helyi építési szabályzat (HÉSZ) tartalmazhat kitételeket, vagy ha az nem is, településképi véleményt, engedélyt kell kérni az önkormányzattól. Ezeknek az adott helyen érdemes utánanézni. A legtöbben meg is teszik, építési hatósági ügyekben és a szükséges engedélyek – építési engedély - kiadásában a kormányhivatal építésügyi főosztálya az illetékes. Persze vannak, akik úgy gondolják, hogy egy kisebb munka, például műhely vagy garázsépítés mindenféle papírozás nélkül megoldható, ám ez így nem feltétlenül igaz.
Épülhet-e garázs építési engedély nélkül?
Felmerül a kérdés, hogy építési engedély nélkül építhető-e garázs? A jogszabályok szerint melléképület, tároló vagy garázs 35 négyzetméter hasznos alapterület alatt, lapos tetős változatnál maximum 3,5 méter párkánymagassággal, magas tetős esetén pedig legfeljebb 4,5 méter gerincmagassággal engedély nélkül építhető – írta az ÉpítőÉlet.hu. De a helyi építési szabályzatokra tekintettel kell lenni, hisz korlátozhatják, hol és mennyire lehet beépíteni az ingatlant.
- Például ha a telken már van épület, és a beépítési arány magas, még egy kis, 30 négyzetméteres garázst sem húzhatunk fel, ha az meghaladja a telek beépíthető részét.
- Más a helyzet bővítésnél: 35 négyzetméter alatti bővítéseket nem kell engedélyezni, ha az egész épület 35 négyzetméter alatt marad.
- Viszont ennél nagyobb bővítés esetén már egyszerű bejelentés, vagy akár építési engedély is kell, különösen ha a hasznos alapterület átlépi a 35 négyzetmétert.
- Ráadásul, még ha nem is kell építési engedély, településképi bejelentés szükséges lehet – például homlokzatfestés vagy ajtócsere esetén is, a helyi szabályok szerint.
A legfontosabb szabályok a következők:
1. Egyszerű bejelentéssel építhető az új, legfeljebb 300 négyzetméteres lakóépület, a 300 négyzetméterig a lakóház-bővítés, a 35–60 négyzetméteres melléképület, valamint az 1,5 méternél magasabb támfal, ha a fő építési munkához kapcsolódik.
2. Építési engedély kell a 300 négyzetméter nagyobb lakóépületekhez, a 60 négyzetméternél nagyobb vagy 6 méternél magasabb melléképületekhez, valamint a nagyobb bővítésekhez, közhasználatú medencékhez, magaslesekhez és nagyobb tárolókhoz. A zártsorúan vagy ikresen épített épületeken minden olyan munka engedélyköteles, amely érinti a közös falat, alapozást vagy tetőszerkezetet.
3. Engedély nélkül építhető például az üvegház, fóliasátor, felvonulási épület, illetve az 1,5 méternél alacsonyabb támfal.
A könnyűszerkezetes garázs építési engedély köteles?
A lemezgarázs vagy mobilgarázs elhelyezéséhez is kell építési engedély. A jelenlegi szabályozás szerint minden épületre építési engedély kell, amely a 100 légköbmétert meghaladja. Ez sajnos attól független, hogy épületeink mobilak, vagyis újra elbonthatók és újra telepíthetők-e.
