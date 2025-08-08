Garázs, műhely, melléképület – Utánanéztünk, hogy mit építhet engedély nélkül

Nem minden építkezés engedélyköteles, viszont a vonatkozó szabályokat sem mindenki tartja be. Ha garázs, műhely, vagy melléképület építését fontolgatjuk, érdemes tisztázni, mit lehet és mit nem, mikor szükséges építési engedély beszerzése - írt erről a teol.hu

Garázs építésére is vonatkoznak szabályok, megvan, hogy mikor húzható fel építési engedély nélkül

Fotó: Dmitry Markov152 / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Melléképület, garázs, sufni - nem mindegy, melyik kategória

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy 35 négyzetméter hasznos alapterület alatt, bizonyos magasságig építési engedély nélkül építhetők melléképületek. Ez részben igaz csak, mert ettől még lehet, hogy az adott melléképületre - műhely, garázs, sufni - építésére vonatkozhatnak építésügyi előírások – írta a Hóvége. 2024 októberétől megváltozott az építési törvény erre vonatkozóan, innentől a jogszabály azt mondja ki, milyen épületeknél kell engedély. Csakhogy vannak olyan épülettípusok, amelyekről nem lehet eldönteni, hogy éppen melyik kategóriához tartoznak, és még a helyi sajátosságokra is figyelnünk kell.

A zalai településeken általában igaz, hogy nem alkotnak az önkormányzati testületek a melléképületek elhelyezésére vonatkozóan külön szabályokat, ám a helyi építési szabályzat (HÉSZ) tartalmazhat kitételeket, vagy ha az nem is, településképi véleményt, engedélyt kell kérni az önkormányzattól. Ezeknek az adott helyen érdemes utánanézni. A legtöbben meg is teszik, építési hatósági ügyekben és a szükséges engedélyek – építési engedély - kiadásában a kormányhivatal építésügyi főosztálya az illetékes. Persze vannak, akik úgy gondolják, hogy egy kisebb munka, például műhely vagy garázsépítés mindenféle papírozás nélkül megoldható, ám ez így nem feltétlenül igaz.

Épülhet-e garázs építési engedély nélkül?

Felmerül a kérdés, hogy építési engedély nélkül építhető-e garázs? A jogszabályok szerint melléképület, tároló vagy garázs 35 négyzetméter hasznos alapterület alatt, lapos tetős változatnál maximum 3,5 méter párkánymagassággal, magas tetős esetén pedig legfeljebb 4,5 méter gerincmagassággal engedély nélkül építhető – írta az ÉpítőÉlet.hu. De a helyi építési szabályzatokra tekintettel kell lenni, hisz korlátozhatják, hol és mennyire lehet beépíteni az ingatlant.

Például ha a telken már van épület, és a beépítési arány magas, még egy kis, 30 négyzetméteres garázst sem húzhatunk fel, ha az meghaladja a telek beépíthető részét.

Más a helyzet bővítésnél: 35 négyzetméter alatti bővítéseket nem kell engedélyezni, ha az egész épület 35 négyzetméter alatt marad.

Viszont ennél nagyobb bővítés esetén már egyszerű bejelentés, vagy akár építési engedély is kell, különösen ha a hasznos alapterület átlépi a 35 négyzetmétert.

Ráadásul, még ha nem is kell építési engedély, településképi bejelentés szükséges lehet – például homlokzatfestés vagy ajtócsere esetén is, a helyi szabályok szerint.

A legfontosabb szabályok a következők:

1. Egyszerű bejelentéssel építhető az új, legfeljebb 300 négyzetméteres lakóépület, a 300 négyzetméterig a lakóház-bővítés, a 35–60 négyzetméteres melléképület, valamint az 1,5 méternél magasabb támfal, ha a fő építési munkához kapcsolódik.