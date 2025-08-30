16 perce
Ennyit a nyári szünet utolsó napjairól! Zalában is kialakulhatnak villámárvizek
Katasztrófaturisták előnyben. Szombaton és vasárnap a Dunántúlon, így Zalában is több helyen 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat, amit néhány helyen akár felhőszakadás is kísérhet.
A nyári szünet utolsó napjait tönkreteszi az időjárás. Kirándulás, közös családi program helyett a zalaiakat is a lakásba kényszeríti az eső, amely a Somogy-MET bejegyzése szerint helyenként extrém mennyiségben is hullhat, s akár villámárvizeket okozhat, bárhol a Dunántúlon.
A Hungaromet arra figyelmeztet: zivatar alakulhat ki, az elsődleges veszélyforrást pedig a villámlás jelenti. Emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.