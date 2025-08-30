augusztus 30., szombat

Esik, csak esik...

16 perce

Ennyit a nyári szünet utolsó napjairól! Zalában is kialakulhatnak villámárvizek

Címkék#Dunántúl#eső#időjárás#villámárvíz

Katasztrófaturisták előnyben. Szombaton és vasárnap a Dunántúlon, így Zalában is több helyen 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat, amit néhány helyen akár felhőszakadás is kísérhet.

Péter B. Árpád

A nyári szünet utolsó napjait tönkreteszi az időjárás. Kirándulás, közös családi program helyett a zalaiakat is a lakásba kényszeríti az eső, amely a Somogy-MET bejegyzése szerint helyenként extrém mennyiségben is hullhat, s akár villámárvizeket okozhat, bárhol a Dunántúlon. 

Az esernyő kötelező lesz a hétvégén...
Forrás: sonline.hu

A Hungaromet arra figyelmeztet: zivatar alakulhat ki, az elsődleges veszélyforrást pedig a villámlás jelenti. Emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

 

