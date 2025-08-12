Ember az embertelenségben – a zalai főbíró olyat tett, amitől könnybe lábad az ember szeme

Az asszony Veszprémben vásárolt speciális irodai széket a Parkison kórban szenvedő férjének. Beszámolójából kiderül, a 11 kilós csomag láttán dr. Sorok Norbert és felesége felajánlotta, hogy elviszik haza az asszonyt, aki lapunknak küldött írásában úgy fogalmazott: "Nagyon nagy hálát érzek irántuk, köszönöm mindkettőjüknek a segítséget! Soha nem fogom elfelejteni a nevüket és a segítőkészségüket. Számomra hihetetlen, hogy vannak még jó emberek", írta portálunknak küldött levelében.

Emberségből jeles. A pulpitusnál középen dr. Sorok Norbert egy összbírói értekezleten.

Forrás: zaol.hu