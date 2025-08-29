augusztus 29., péntek

Mosoly és öröm

1 órája

Élmények gyerekeknek, családoknak: csúcsra jártak az Erzsébet-táborok

Címkék#Zánka#Hankó Balázs#Zalaszabar#Erzsébet-táborok

Idén nyáron ötvenezren vettek részt az Erzsébet-táborokban, éves szinten pedig 110 ezren élvezték az ottalvós táborok élményeit. Utóbbiakat Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban, ÁGOTA Falván és Erdélyben rendeztek, s ezek minden héten számos programot kínáltak a kultúra, a kereszténység, a honismeret, a sport és a pályaorientáció terén.

Zaol.hu

Az Erzsébet-tábor Európa legkomplexebb, legsikeresebb, kormányzati támogatással megvalósuló táboroztatási programja, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Zánkán. Hankó Balázs azt is mondta: a kezdetek óta elérték a másfél millió látogatót. Hozzátette: nyolcezer családot is vendégül látnak az egyszülősöktől a nagycsaládosokig, s a tartósan beteg gyermekeknek is rendeznek speciális gyógyító táborokat, írta a távirati iroda.

Hankó Balázs még focizni is beszállt a gyerekek közé Zánkán
Fotó: Katona Tibor / Forrás:  MTI

 

 

