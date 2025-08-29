Élmények gyerekeknek, családoknak: csúcsra jártak az Erzsébet-táborok

Az Erzsébet-tábor Európa legkomplexebb, legsikeresebb, kormányzati támogatással megvalósuló táboroztatási programja, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Zánkán. Hankó Balázs azt is mondta: a kezdetek óta elérték a másfél millió látogatót. Hozzátette: nyolcezer családot is vendégül látnak az egyszülősöktől a nagycsaládosokig, s a tartósan beteg gyermekeknek is rendeznek speciális gyógyító táborokat, írta a távirati iroda.

Hankó Balázs még focizni is beszállt a gyerekek közé Zánkán

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI