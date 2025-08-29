1 órája
Élmények gyerekeknek, családoknak: csúcsra jártak az Erzsébet-táborok
Idén nyáron ötvenezren vettek részt az Erzsébet-táborokban, éves szinten pedig 110 ezren élvezték az ottalvós táborok élményeit. Utóbbiakat Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban, ÁGOTA Falván és Erdélyben rendeztek, s ezek minden héten számos programot kínáltak a kultúra, a kereszténység, a honismeret, a sport és a pályaorientáció terén.
Az Erzsébet-tábor Európa legkomplexebb, legsikeresebb, kormányzati támogatással megvalósuló táboroztatási programja, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Zánkán. Hankó Balázs azt is mondta: a kezdetek óta elérték a másfél millió látogatót. Hozzátette: nyolcezer családot is vendégül látnak az egyszülősöktől a nagycsaládosokig, s a tartósan beteg gyermekeknek is rendeznek speciális gyógyító táborokat, írta a távirati iroda.