Szeretet, odaadás jellemezte

2 órája

Elhunyt a szemész főorvos – a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház így búcsúzik tőle

Elhunyt Dr. Gödri Enikő szemész főorvos, aki több évtizedig a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház munkatársaként dolgozott, tudatta a gyászhírt közösségi oldalán az egészségügyi intézmény.

Antal Lívia

Mint írták, dr. Gödri Enikő életét a szeretet, az odaadás és a másokért végzett munka jellemezte. Családja, barátai, kollégái, betegei példaképként tekinthettek rá, embersége, bölcsessége és nyugodt derűje miatt.

Elhunyt dr. Gödri Enikő szemész főorvos
Dr. Gödri Enikő szemész főorvosként végzett kiemelkedő munkát a kórházban.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

Orvosi pályáját 1970. október 1-jén kezdte meg a kórházban, majd 1975-ben szemészeti szakvizsgát tett. Több évtizedes pályafutása során a szürkehályog operálása és a glaukóma gondozás terén végzett kiemelkedő munkát. 1985-ben Miniszteri Dicsérő Oklevélben részesült magas szakmai tudásáért. 1995-ben Kiváló dolgozói kitüntetést kapott, 2000-ben nyugdíjba vonult, majd 2003-ban Zala Megyei Kórházért kitüntetésben köszönték meg sok éves odaadó munkáját.

Dr. Gödri Enikő temetése augusztus 22-én 14 óra 30 perckor lesz Egerben a Kisasszony temetőben. Nyugodjék békében! – a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház osztozik a család gyászában.

 

