Elhunyt a szemész főorvos – a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház így búcsúzik tőle

Mint írták, dr. Gödri Enikő életét a szeretet, az odaadás és a másokért végzett munka jellemezte. Családja, barátai, kollégái, betegei példaképként tekinthettek rá, embersége, bölcsessége és nyugodt derűje miatt.

Dr. Gödri Enikő szemész főorvosként végzett kiemelkedő munkát a kórházban.

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

Orvosi pályáját 1970. október 1-jén kezdte meg a kórházban, majd 1975-ben szemészeti szakvizsgát tett. Több évtizedes pályafutása során a szürkehályog operálása és a glaukóma gondozás terén végzett kiemelkedő munkát. 1985-ben Miniszteri Dicsérő Oklevélben részesült magas szakmai tudásáért. 1995-ben Kiváló dolgozói kitüntetést kapott, 2000-ben nyugdíjba vonult, majd 2003-ban Zala Megyei Kórházért kitüntetésben köszönték meg sok éves odaadó munkáját.

Dr. Gödri Enikő temetése augusztus 22-én 14 óra 30 perckor lesz Egerben a Kisasszony temetőben. Nyugodjék békében! – a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház osztozik a család gyászában.