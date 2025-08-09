Elhunyt Medvéssy Lajos, Zalaszentgrót hangja és szeme

Amint azt a városvezető Facebook-bejegyzésében írja, Medvéssy Lajos újságíró, a Grót-Média Kft. vezetője több mint harminc éven át volt a város hangja és szeme. Ő tudósított, ő kérdezett, ő mutatta meg a világnak, mi történik a városban. A polgármester kiemelte, nem csak dolgozott a médiában, ő maga volt a média Zalaszentgróton, és kiállt az igazáért, akkor is, ha szembe kellett menni az árral.

Baracskai József a bejegyzésében több személyes élményt is megosztott Medvéssy Lajossal kapcsolatban, akiről így ír a posztban: "egy közvetlen, közösségi ember volt, akinek a történetei, mondatai, gesztusai sokakban élnek tovább".

A Kultúrtivornyát a kezdetektől támogatta Medvéssy Lajos, így amikor ma este felcsendül a zene és összekoccannak a poharak, az ő emlékére is koccintanak.