augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt Medvéssy Lajos, Zalaszentgrót hangja és szeme

Címkék#Medvéssy Lajos#Baracskai József#gyász#média

A szomorú hírt Zalaszentgrót polgármestere, Baracskai József közölte a közösségi médiában.

Zaol.hu
Elhunyt Medvéssy Lajos, Zalaszentgrót hangja és szeme

Forrás: Facebook / Baracskai József

Amint azt a városvezető Facebook-bejegyzésében írja, Medvéssy Lajos újságíró, a Grót-Média Kft. vezetője több mint harminc éven át volt a város hangja és szeme. Ő tudósított, ő kérdezett, ő mutatta meg a világnak, mi történik a városban. A polgármester kiemelte, nem csak dolgozott a médiában, ő maga volt a média Zalaszentgróton, és kiállt az igazáért, akkor is, ha szembe kellett menni az árral.

Baracskai József a bejegyzésében több személyes élményt is megosztott Medvéssy Lajossal kapcsolatban, akiről így ír a posztban: "egy közvetlen, közösségi ember volt, akinek a történetei, mondatai, gesztusai sokakban élnek tovább".

A Kultúrtivornyát a kezdetektől támogatta Medvéssy Lajos, így amikor ma este felcsendül a zene és összekoccannak a poharak, az ő emlékére is koccintanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu