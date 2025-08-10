Egy zalaegerszegi fiatalember életet mentett a zalai strandon

Hogy mennyire fontos, hogy mindenütt figyeljünk egymásra és vegyük észre, ha valakivel baj történik, arra a minap a zalakarosi strandon történt eset kiváló példa. Az adrenalin csúszdaparkban lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően életet mentett egy zalaegerszegi fiatalember.

Életet mentett a zalaegerszegi fiatalember: Pintér Bence István a zalakarosi csúszdaparkban sietett egy kisgyermek segítségére.

Forrás: ZH

Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látva meg a bajt, mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott és a gyermeket a vízből megfogta és kihúzta a medence szélére. A fiatalember utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen.



A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor elmondta: nagyon hálásak, hogy a fiatalember ilyen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot és megmentette a gyermek életét. Mint mondta: a fiatalembernek telefonon már megköszönte a segítségnyújtást, ám, mivel Bence jelenleg Zalakaroson nyaral, személyesen is megkeresi őt.



Nemrégiben a Balatonon történt hasonló eset, ahol a vízben strandolók vették észre, hogy egy embertársuk bajba került, és a gyorsa beavatkozásuknak köszönhetően, már a vízimentőkkel együtt sikerült megmenteni az életét.