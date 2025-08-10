augusztus 10., vasárnap

Azonnal cselekedett, megmentette a kisgyermeket

1 órája

Egy zalaegerszegi fiatalember életet mentett a zalai strandon

Címkék#lélekjelenlét#csúszda#vízimentő

Nem tudott feljönni a vízből a kisgyermek, az életét egy zalaegerszegi fiatalember mentette meg a strandon

Antal Anita

Hogy mennyire fontos, hogy mindenütt figyeljünk egymásra és vegyük észre, ha valakivel baj történik, arra a minap a zalakarosi strandon történt eset kiváló példa. Az adrenalin csúszdaparkban lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően életet mentett egy zalaegerszegi fiatalember. 

életet mentett egy fiatalember Zalakaroson
Életet mentett a zalaegerszegi fiatalember: Pintér Bence István a zalakarosi csúszdaparkban sietett egy kisgyermek segítségére.
Forrás: ZH

Életet mentett a strandon az egerszegi fiatalember

Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látva meg a bajt, mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott és a gyermeket a vízből megfogta és kihúzta a medence szélére. A fiatalember utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen. 

A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor elmondta: nagyon hálásak, hogy a fiatalember ilyen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot és megmentette a gyermek életét. Mint mondta: a fiatalembernek telefonon már megköszönte a segítségnyújtást, ám, mivel Bence jelenleg Zalakaroson nyaral, személyesen is megkeresi őt.

Nemrégiben a Balatonon történt hasonló eset, ahol a vízben strandolók vették észre, hogy egy embertársuk bajba került, és a gyorsa beavatkozásuknak köszönhetően, már a vízimentőkkel együtt sikerült megmenteni az életét.

 

