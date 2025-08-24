1 órája
Fontos fejlesztés a Zala vármegyei kórházban, nagyobb biztonságban a betegek
Két nagy értékű, a betegbiztonságot szolgáló készülékkel bővült a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház eszközparkja - adta hírül Facebook-oldalán a zalaegerszegi intézmény.
A kardiológiai osztály munkáját segítik az EKG-készülékek
Forrás: Fb / kórház
"Megérkezett kórházunk kardiológiai osztályára az a két EKG készülék, melyeknek köszönhetően szakdolgozóink még nagyobb biztonsággal láthatják el a nálunk gyógyuló betegeket" - jelentette be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház közösségi oldalán.
Mint írták, a csaknem 1,7 millió forintos, saját forrásból beszerzett megfigyelő berendezéseket kollégáik máris munkába állították, kibővítve az eddig rendelkezésre álló eszközparkot.
Több mint 400 milliárdot kap Zala - soha nem látott fejlesztések indulnak a vármegyében