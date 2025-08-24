augusztus 24., vasárnap

1,7 milliós beszerzés

2 órája

Fontos fejlesztés a Zala vármegyei kórházban, nagyobb biztonságban a betegek

Címkék#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#EKG#kardiológia

Két nagy értékű, a betegbiztonságot szolgáló készülékkel bővült a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház eszközparkja - adta hírül Facebook-oldalán a zalaegerszegi intézmény.

Zaol.hu
Fontos fejlesztés a Zala vármegyei kórházban, nagyobb biztonságban a betegek

A kardiológiai osztály munkáját segítik az EKG-készülékek

Forrás: Fb / kórház

"Megérkezett kórházunk kardiológiai osztályára az a két EKG készülék, melyeknek köszönhetően szakdolgozóink még nagyobb biztonsággal láthatják el a nálunk gyógyuló betegeket" - jelentette be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház közösségi oldalán.

Már munkába is állt a két EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael kórházban


Mint írták, a csaknem 1,7 millió forintos, saját forrásból beszerzett megfigyelő berendezéseket kollégáik máris munkába állították, kibővítve az eddig rendelkezésre álló eszközparkot.

 

