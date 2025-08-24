Fontos fejlesztés a Zala vármegyei kórházban, nagyobb biztonságban a betegek

"Megérkezett kórházunk kardiológiai osztályára az a két EKG készülék, melyeknek köszönhetően szakdolgozóink még nagyobb biztonsággal láthatják el a nálunk gyógyuló betegeket" - jelentette be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház közösségi oldalán.

Már munkába is állt a két EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael kórházban



Mint írták, a csaknem 1,7 millió forintos, saját forrásból beszerzett megfigyelő berendezéseket kollégáik máris munkába állították, kibővítve az eddig rendelkezésre álló eszközparkot.