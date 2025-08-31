Nem kell művésznek lenned: az új Egry-galéria mindenki előtt nyitva áll

Az Egry-galéria feltámasztásához az önkormányzathoz fordult Gál Barbara grafikusművész és férje, Becskei Andor szobrászművész. Ahhoz, hogy engedélyezzék a nyitást, tervekre, elképzelésekre volt szüksége a városnak.

Az Egry-galéria mindenki számára nyitott, többek között erről is beszélgettünk Gál Barbarával

Fotó: Szakony Attila

Egry-galéria: közösségépítő, értékteremtő, kultúraközvetítő helyszín a város szívében

– Egyik fő célunk, hogy Nagykanizsa aktív szereplője és helyszíne legyen a hazai kortárs képzőművészeti életnek – mondta Gál Barbara. – Szeretnénk, ha az Egry József Galéria a város meghatározó képzőművészeti színhelye lenne. A cél egy nem megszokott értelemben vett művészeti galéria létrehozása. Napjaink impulzív életmódjához igazodva izgalmas, nyitott műhelygaléria lesz, amely nem kizárólag kiállítótér, hanem előadások, kreatív programok, workshopok helyszíne is. Fontosnak tartjuk, hogy a galéria bekapcsolódjon a Lendva-Nagykanizsa-Budapest tengely kultúrpontjainak sorába. Támogassa a térség képzőművészeit, helyszínt biztosítson kiállítások, művészeti projektek és előadások megvalósításához, lehetőséget adva a fiatal alkotók kibontakozására, s betekintést engedjen az alkotóművészeti folyamatokba.

Mindenki számára nyitott

Barbara hozzátette: az Egry József Galéria arculatának frissítése nélkülözhetetlen. A név kiegészítésével “Egry József Galéria és nyitott műterem" a galéria profilja behatárolhatóvá és elérhetőbbé válik a hétköznapi emberek számára is. A vizuális megjelenés biztosítja a látogatók első benyomását.

Műhely is

Gál Barbarával beszélgettünk többek között arról, hogy a művészet több, mint egy rajzóra.

- A művészet boldoggá tesz, s mindenki számára elérhető.

- Lesz itt kerekasztal-beszélgetés, előadás, aukció, képzőművészeti vásár és művészetpedagógiai foglalkozás,

- a köztes időszakokban pedig a galéria nyitott műhelyként funkcionál.