Megjavították az EESZT oldalát, újra kiválthatók a receptek

Péntek délután óta a digitális egészségügyi rendszer, az EESZT technikai problémái miatt országszerte gondot okozott a receptek felírása és kiváltása.

Zaol.hu

Az Energiaügyi Minisztérium reggel sajtóközleményben közölte: valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították.

A technikai problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát. Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért- és kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig ma hajnaltól újra elérhetők.

Részletek a vaol.hu-n.

 

