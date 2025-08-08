Leállt az EESZT rendszere, a receptkiváltás így nem elérhető - a DÁP is hibaüzenetet küld

Pénteken egy olvasói jelzésre a délutáni órákban írta meg a vaol.hu, hogy nem működik az EESZT rendszere. Ezt követően a hivatalos tájékoztatás is megjelent a portálon.

A vaol.hu azt írja, időközben a magyarorszag.hu is elérhetetlenné vált. Az origo.hu szintén megírta: leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket nem lehet kiváltani. A portál értesülése szerint a problémán dolgoznak. Cikkünk publikálásakor az EESZT portál még nem elérhető, és a DÁP applikáció sem működik mobileszközön. Ez utóbbi felületen az következő hibaüzenet fogadja a felhasználót: "Átmeneti problémába ütköztünk. Már dolgozunk a megoldáson, nézz vissza később."