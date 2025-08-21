1 órája
Ne úgy, mint a Bazi nagy görög lagziban! Cukor- és vérnyomásbetegség esetén is hasznos lehet
Már Hippokratész is több nyavalya fő ellenszereként alkalmazta. Az ecetnek számos felhasználási módját ismerjük a konyhában és a háztartásban. Azon túl, hogy felrobbantja a vízkövet, feldobja ételeinket, áldásos hatásait – módjával – mi emberek is élvezhetjük. Külsőleg megvéd bennünk az apró támadók ellen, gyümölcsecetek formájában pedig belsőleg támogatja szervezetünket.
Az ecet nemcsak a háztartásban segítség, hanem gyümölcsecetek formájában szervezetünk működését is támogatja.
Fotó: Getty Images
Az ecet, vagyis a fehér ecet hatékony tisztítószer, amelyből házilag is készíthetünk például ablaktisztító spray-t, mint a Bazi nagy görög lagzi című filmben a Windexet. Persze, ott nem ablakpucolásra használta a család feje, hanem gyógyírként fújkálta a többieket vele. Bizony rosszul tette, mert ez a termék más ablaktisztítókkal ellentétben nem ecetet, hanem ammóniát tartalmaz, ami ugyebár méreg. Bőrre, szembe nem kerülhet.
Az ecet hatása a szervezetre
Miután lerántottuk a leplet a félreértésekről, nézzük, mire jó az étkezési ecet. Erről Monori Krisztina zalaegerszegi dietetikust kérdeztük. Házi praktikaként, külsőleg többek között fejtetű, körömgomba ellen ajánlják külsőleg, a darázscsípés enyhítésére pedig ecetes borogatás formájában. Fejtetvesség esetén javasolják az ecettel való hajmosást is, amelynek más előnye is van. Az antioxidánsokban gazdag ecet ugyanis fényt ad a hajnak, de hajfesték eltávolítására is alkalmas. Az ecet tisztítja a fejbőrt, így a korpásodás, illetve a zsíros haj megelőzésében és megszüntetésében is hatékony, mondta el.
Az almaecet és a többiek
Miután annyiféle gyümölccsel vagyunk megáldva, így nemcsak pálinka, hanem sokféle gyümölcsecet is készíthető belőlük, amelyek jótékony hatásait különböző betegségeknél hívták segítségül régen is. Az ecet azonban nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszert vagy kezelést. De némely problémakörök esetén, mint a vércukorkontroll vagy emésztésserkentés céljából hasznos kiegészítője lehet az életmód- és orvosi terápiának, említette a dietetikus. Az almaecet egyes esetekben a gyomorégés és az emésztési zavarok hatékony kezelésében segíthet. A pasztörizálatlan borecetben található probiotikumok segíthetik a vastagbélben élő jótékony baktériumok munkáját, ezáltal támogatják az emésztést. Miután a gyomorégést kiváltó okok eltérőek lehetnek, ezért mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelő módszert, hívta fel a figyelmet.
Az almaecet segítség lehet cukorbetegség esetén is
Az almaecet egyes kutatások szerint elnyújtja az étkezés utáni vércukor-emelkedést. Így hasznos lehet a cukorbetegek étrendjében is, de mint minden „csodaszernek” vélt élelmiszer esetében, először az életmódi és étrendi alapoknak kell a helyükön lenni, emelte ki Monori Krisztina. A vizsgálati eredmények szerint két teáskanál almaecet csökkenti az étkezést követő vércukorszintet a magas glikémiás indexű ételek fogyasztása során. Kedvező hatását azzal magyarázzák, hogy az ecet egyik fő összetevője, az ecetsav gátolhatja a vékonybélben található cukorbontó enzimek működését, valamint lassíthatja a gyomor ürülését. A borecet szintén alkalmas a vércukorszint csökkentésére, emellett javítja a kognitív teljesítményt és a hangulatra gyakorolt jótékony hatását is kimutatták.
Szív-, érrendszeri és vérnyomás problémák
Ebben az esetben is a kutatási eredményekre támaszkodhatunk, amelyek szerint heti legalább 5-6 vagy annál több alkalommal fogyasztott olaj- és ecetalapú saláta dresszing – megfelelő étrend mellett – segíthet csökkenteni a szív vérellátásával összefüggő szívbetegségek rizikóját. Egy másik kutatásban nyolc héten keresztül fogyasztott 30 ml 4 százalékos almaecet, reggel és délután két részre elosztva, segített mérsékelni az össz-, az LDL-koleszterin és a triglicerid szintet. Az almaecet fogyasztása emellett hatékonyan csökkenti a vérnyomást is, mivel tisztítja az ereket.
Sokoldalú a szilvaecet is
Itt Zalában bőséges a szilvatermés, s az ebből készült ecet jótékony hatásai hasonlóak az almaecetéhez. A szilvaecet antioxidánsokban gazdag: többek között quercetint és flavonoidokat tartalmaz. Mindennek köszönhetően segít a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében, az emésztési zavarok enyhítésében, a vércukorszint egyensúlyának megtartásában, valamint a csontritkulás megelőzésében. De immunerősítőként is használhatjuk, mondta el Monori Krisztina.
Még a mezőgazdaságban is használatos
Az ecet, különösen az almaecet, hosszú múltra tekint vissza a népi gyógyászatban antiszeptikus és antibakteriális tulajdonságai miatt. De nem csak a főzésben, a takarításban és a gyógyászatban vehetjük hasznát az étkezési ecetnek. A mezőgazdaságban is használatos vetőmagok csávázására gomba- és baktériumölő hatása révén. A Nébih emellett fák és növények vágóeszközeinek fertőtlenítésére, valamint gyomirtásra is javasolja.