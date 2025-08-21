Ne úgy, mint a Bazi nagy görög lagziban! Cukor- és vérnyomásbetegség esetén is hasznos lehet

Az ecet, vagyis a fehér ecet hatékony tisztítószer, amelyből házilag is készíthetünk például ablaktisztító spray-t, mint a Bazi nagy görög lagzi című filmben a Windexet. Persze, ott nem ablakpucolásra használta a család feje, hanem gyógyírként fújkálta a többieket vele. Bizony rosszul tette, mert ez a termék más ablaktisztítókkal ellentétben nem ecetet, hanem ammóniát tartalmaz, ami ugyebár méreg. Bőrre, szembe nem kerülhet.

Monori Krisztina: a gyümölcsecet hasznos kiegészítője lehet az életmód- és orvosi terápiának

Az ecet hatása a szervezetre

Miután lerántottuk a leplet a félreértésekről, nézzük, mire jó az étkezési ecet. Erről Monori Krisztina zalaegerszegi dietetikust kérdeztük. Házi praktikaként, külsőleg többek között fejtetű, körömgomba ellen ajánlják külsőleg, a darázscsípés enyhítésére pedig ecetes borogatás formájában. Fejtetvesség esetén javasolják az ecettel való hajmosást is, amelynek más előnye is van. Az antioxidánsokban gazdag ecet ugyanis fényt ad a hajnak, de hajfesték eltávolítására is alkalmas. Az ecet tisztítja a fejbőrt, így a korpásodás, illetve a zsíros haj megelőzésében és megszüntetésében is hatékony, mondta el.

Az almaecet és a többiek

Miután annyiféle gyümölccsel vagyunk megáldva, így nemcsak pálinka, hanem sokféle gyümölcsecet is készíthető belőlük, amelyek jótékony hatásait különböző betegségeknél hívták segítségül régen is. Az ecet azonban nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszert vagy kezelést. De némely problémakörök esetén, mint a vércukorkontroll vagy emésztésserkentés céljából hasznos kiegészítője lehet az életmód- és orvosi terápiának, említette a dietetikus. Az almaecet egyes esetekben a gyomorégés és az emésztési zavarok hatékony kezelésében segíthet. A pasztörizálatlan borecetben található probiotikumok segíthetik a vastagbélben élő jótékony baktériumok munkáját, ezáltal támogatják az emésztést. Miután a gyomorégést kiváltó okok eltérőek lehetnek, ezért mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelő módszert, hívta fel a figyelmet.

Az almaecet segítség lehet cukorbetegség esetén is

Az almaecet egyes kutatások szerint elnyújtja az étkezés utáni vércukor-emelkedést. Így hasznos lehet a cukorbetegek étrendjében is, de mint minden „csodaszernek” vélt élelmiszer esetében, először az életmódi és étrendi alapoknak kell a helyükön lenni, emelte ki Monori Krisztina. A vizsgálati eredmények szerint két teáskanál almaecet csökkenti az étkezést követő vércukorszintet a magas glikémiás indexű ételek fogyasztása során. Kedvező hatását azzal magyarázzák, hogy az ecet egyik fő összetevője, az ecetsav gátolhatja a vékonybélben található cukorbontó enzimek működését, valamint lassíthatja a gyomor ürülését. A borecet szintén alkalmas a vércukorszint csökkentésére, emellett javítja a kognitív teljesítményt és a hangulatra gyakorolt jótékony hatását is kimutatták.