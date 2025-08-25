Összeírják az ebeket Zalaegerszegen, önnek is lehet kötelezettsége!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalaegerszeg város területén 2025. július 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban a Zalaegerszeg város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattartók (az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatai­nak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amely az önkormányzat honlapján, a https://zalaegerszeg.hu / Hirdetmények, pályázatok / Ebösszeírás linkre kattintva online tölthető ki.

Amennyiben valakinek nincs lehetősége az adatlap online kitöltésére, úgy a bejelentés személyesen is megtehető a Polgármesteri Hivatal (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.) ügyfélszolgálatánál, ahol segítenek a bejelentés online kitöltésében, az alábbi időszakokban: hétfőn és csütörtökön 8.00–12.00 és 13.00–16.00 között.

Az ebösszeíró adatlap benyújtásának végső határideje: 2025. augusztus 31., 0 óra.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdet­mények, pályázatok” rovatában megtekinthető.