Árokba hajtott

1 órája

Őrült száguldás Alsópáhokon: drogos sofőrt fogtak el a rendőrök

Mészáros Annarózsa
Őrült száguldás Alsópáhokon: drogos sofőrt fogtak el a rendőrök

Nagy sebességgel közlekedett, árokba hajtott, s még a drogtesztje is pozitív lett a jogsi nélküli sofőrnek

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Augusztus 17-én, reggel 10 óra 25 perckor nem mindennapi jelenet zajlott Alsópáhokon - számolt be róla a Zala vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrök egy nagy sebességgel száguldó autóra figyeltek fel a Hévízi úton. A jármű azonban pár pillanatra eltűnt a szemük elől, és nem sokkal később a Dózsa György utcában árokba hajtott – a sofőr pedig elfutott a helyszínről. Később kiderült: a sofőr drogtesztje pozitív lett.

Pozitív lett a drogtesztje a száguldozó autósnak
A Dózsa György utcában árokba hajtott, majd elfutott a helyszínről - a sofőr drogtesztje pozitív lett
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A drogteszt pozitív, a jogosítvány negatív

A járőrök hamarosan a közelben elfogták a 28 éves esztergályhorváti lakost, aki ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett. Az autó utasterében kábítószergyanús anyagot találtak, és a sofőr drogtesztje pozitív lett amfetaminra és metamfetaminra is.

Pozitív lett a drogtesztje a száguldozó autósnak
Az autó utasterében kábítószergyanús anyagot találtak
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az eset súlyosságára tekintettel a férfivel szemben kábítószer birtoklása, valamint járművezetés bódult állapotban miatt indult büntetőeljárás, és szabálysértési őrizetbe vették.

 

