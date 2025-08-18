Őrült száguldás Alsópáhokon: drogos sofőrt fogtak el a rendőrök

Augusztus 17-én, reggel 10 óra 25 perckor nem mindennapi jelenet zajlott Alsópáhokon - számolt be róla a Zala vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrök egy nagy sebességgel száguldó autóra figyeltek fel a Hévízi úton. A jármű azonban pár pillanatra eltűnt a szemük elől, és nem sokkal később a Dózsa György utcában árokba hajtott – a sofőr pedig elfutott a helyszínről. Később kiderült: a sofőr drogtesztje pozitív lett.

A drogteszt pozitív, a jogosítvány negatív

A járőrök hamarosan a közelben elfogták a 28 éves esztergályhorváti lakost, aki ráadásul érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett. Az autó utasterében kábítószergyanús anyagot találtak, és a sofőr drogtesztje pozitív lett amfetaminra és metamfetaminra is.

Az eset súlyosságára tekintettel a férfivel szemben kábítószer birtoklása, valamint járművezetés bódult állapotban miatt indult büntetőeljárás, és szabálysértési őrizetbe vették.