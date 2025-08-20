augusztus 20., szerda

István névnap

Komplex bűnügyi-rendészeti ellenőrzés

1 órája

Drogfogyasztó és körözött személy is fennakadt a rostán a Balaton-parti rendőrségi akció során

Fokozott ellenőrzést tartott a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szombaton éjszaka Keszthelyen és környékén. A komplex bűnügyi-rendészeti akció során többek között drogfogyasztóval és körözött személlyel szemben is intézkedtek a rendőrök.

Gyuricza Ferenc
Drogfogyasztó és körözött személy is fennakadt a rostán a Balaton-parti rendőrségi akció során

Drogfogyasztó és körözött személy ellen is intézkedtek a rendőrök

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták: a fokozott bűnügyi-rendészeti ellenőrzésben nemcsak a rendőrök, hanem a társszervek munkatársai is részt vettek. Az akció célja az volt, hogy a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények helyszínén növeljék a lakosság, valamint a turisták szubjektív közbiztonságérzetét. Ennek érdekében az ittas járművezetők és a drogfogyasztók kiszűrése is kiemelt feladata volt a rendőröknek. 

Drogfogyasztó személy is fennakadt a rendőrségi ellenőrzés során
Drogfogyasztó személy is fennakadt a rendőrségi ellenőrzés során
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

THC, amfetamin és kokain is volt a drogfogyasztó szervezetében

Az akcióban a Készenléti Rendőrség erőivel együtt összesen 30 rendőr vett részt, akiknek munkáját polgárőrök és a társszervek képviselői további tíz fővel segítették. A rendőrök 188 magyar és két külföldi hatósági jelzésű jármű vezetőjével szemben intézkedtek. Az ittasságot valamennyi megállított sofőrnél vizsgálták, ám a műszer ezúttal egyetlen esetben sem mutatott pozitív értéket. Vonyarcvashegyen viszont elfogtak egy 30 éves kőszegi személyt, aki megpróbált elfutni az egyenruhások elől. Az igazoltatás során a ruházatában kábítószergyanús anyagot találtak, míg a férfivel szemben alkalmazott drogteszt azt mutatta ki, hogy THC, amfetamin és kokain is van a szervezetében. Ezért kábítószer birtoklása vétség miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

Elfogatóparancs alapján állították elő

Garázdaság gyanújával két férfit hallgattak ki a rendőrök, továbbá előállítottak egy 29 éves rezi lakost is, aki ellen a zalaegerszegi törvényszék adott ki elfogatóparancsot. Szabálysértési feljelentést hét esetben tettek a járőrök.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
