Ha dízelautót hajt, erre jó, ha figyel, mert a pénztárcája bánhatja! Még a műszakiztatás is változik miatta
A DPF szűrő idő előtti elhasználódása miatt Németországban 768 ezer Ford személy- és tehergépjárművet hívnak vissza. A hír sokkolta a dízelautókat használókat, hiszen a DPF szűrő hibája valószínűleg a többi autómárka tulajdonosait is érintheti.
Moór Attila egy dízel Ford motorterét mutatja. Németországban 768 ezer Ford személy- és tehergépjárművet hívnak vissza a DPF szűrő idő előtti elhasználódása miatt
Fotó: Szakony Attila
A dízelautósok nagy problémájáról, vagyis a DPF szűrő meghibásodásáról testvérportálunk, a szon.hu is beszámolt, de korábban a totalcar.hu portál is felhívta a figyelmet erre a hírre.
Mi az a DPF szűrő és mire szolgál?
Az interneten talált szakirodalom szerint a DPF szűrő (Diesel Particulate Filter) egy olyan szűrő a dízelüzemű autók kipufogórendszerében, amely a káros koromrészecskéket szűri ki a kipufogógázból, csökkentve ezzel a légszennyezést. A DPF szűrő a dízelmotorok által termelt szilárd szennyeződéseket, főként koromrészecskéket fogja fel. Ezek a részecskék károsak lehetnek az emberi egészségre és a környezetre, ezért a DPF szűrő elengedhetetlen a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
Szigorodó szabályok
A Ford visszahívása kapcsán Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője volt a segítségünkre. A szakember leszögezte: a dízelautók korom- vagy részecskeszűrője az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokban foglalt károsanyag-kibocsátási értékek eléréséért kerülnek a kipufogó rendszerekbe.
Brutális árak!
– A kipufogógáz-kezelés több egységből áll, melyek mindegyikének előírásszerűen, hibátlanul kell működnie, mind az autó üzembiztonságát, mind a környezetvédelmi előírások teljesítését tekintve – mondta Moór Attila. – A koromszűrő vagy részecskeszűrő meghibásodása (az autó öntisztító működési metódusával már nem képes automatikusan tisztítani) rendszerint nagy költséget jelenhet a tulajdonosnak. Bizony mélyen a pénztárcába kell nyúlni: 250 ezertől egészen az 1 millió forintig terjedhet a javítás költsége.
Nem jó megoldani "okosba"...
Moór Attila szerint ekkor fordulhat elő a költségcsökkentő gondolat: a tulajdonos, vagy üzemeltető nem szándékozik a magas javítási költséget kifizetni, vagyis megoldja "okosba": kiszerelteti a koromszűrőt és átprogramoztatja a motorvezérlőt. Ez nemcsak szabálytalan, de kiemelten környezetszennyező is és tilos!
Hamarosan Magyarországon is figyelnek
– A műszaki vizsga során elvégzett ellenőrzések ezen a téren rövidesen szigorodnak – folytatta a szakember. – A működő koromszűrővel ellátott rendszerek hibás működését feltárják. A magyarországi gépjárműpark folyamatosan korosodik, a dízelautók ilyen jellegű javítási költségei egyre inkább előtérbe kerülhetnek. Viszont a dízelautó-tulajdonosok és -üzemeltetők felkészülhetnek és megelőzhetik a nagyobb javítási költségeket.
A megelőzés lépései, lehetőségei:
- A hosszú idejű, alapjáraton járatást kerülni kell.
- A motor kímélő, hideg üzemű járatásához elegendő 1-1 perc járatás.
- A huzamosabb idejű városi használat után tervezetten beiktatni hosszabb közúti vagy autópályás szakaszokat.
- Amennyiben egy szakszervizben elvégzett diagnosztika magasabb tömődöttséget mutat, de még a koromszűrő belső része nem roncsolódott, célszerű a szűrőt szakszerűen kiszerelni és az erre szakosodott technológiával kimosatni.
- A kimosással 98 %-os tisztítási hatásfokot lehet elérni.
