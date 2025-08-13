Ha dízelautót hajt, erre jó, ha figyel, mert a pénztárcája bánhatja! Még a műszakiztatás is változik miatta

A dízelautósok nagy problémájáról, vagyis a DPF szűrő meghibásodásáról testvérportálunk, a szon.hu is beszámolt, de korábban a totalcar.hu portál is felhívta a figyelmet erre a hírre.

Moór Attila a DPF szűrőt mutatja az autó alatt, nem érdemes babrálni a kiszerelésével, hiszen tilos is eltávolítani

Fotó: Szakony Attila

Mi az a DPF szűrő és mire szolgál?

Az interneten talált szakirodalom szerint a DPF szűrő (Diesel Particulate Filter) egy olyan szűrő a dízelüzemű autók kipufogórendszerében, amely a káros koromrészecskéket szűri ki a kipufogógázból, csökkentve ezzel a légszennyezést. A DPF szűrő a dízelmotorok által termelt szilárd szennyeződéseket, főként koromrészecskéket fogja fel. Ezek a részecskék károsak lehetnek az emberi egészségre és a környezetre, ezért a DPF szűrő elengedhetetlen a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

Szigorodó szabályok

A Ford visszahívása kapcsán Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője volt a segítségünkre. A szakember leszögezte: a dízelautók korom- vagy részecskeszűrője az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokban foglalt károsanyag-kibocsátási értékek eléréséért kerülnek a kipufogó rendszerekbe.

Még közelebbről látható az értékes szűrőberendezés

Fotó: Szakony Attila

Brutális árak!

– A kipufogógáz-kezelés több egységből áll, melyek mindegyikének előírásszerűen, hibátlanul kell működnie, mind az autó üzembiztonságát, mind a környezetvédelmi előírások teljesítését tekintve – mondta Moór Attila. – A koromszűrő vagy részecskeszűrő meghibásodása (az autó öntisztító működési metódusával már nem képes automatikusan tisztítani) rendszerint nagy költséget jelenhet a tulajdonosnak. Bizony mélyen a pénztárcába kell nyúlni: 250 ezertől egészen az 1 millió forintig terjedhet a javítás költsége.

Nem jó megoldani "okosba"...

Moór Attila szerint ekkor fordulhat elő a költségcsökkentő gondolat: a tulajdonos, vagy üzemeltető nem szándékozik a magas javítási költséget kifizetni, vagyis megoldja "okosba": kiszerelteti a koromszűrőt és átprogramoztatja a motorvezérlőt. Ez nemcsak szabálytalan, de kiemelten környezetszennyező is és tilos!

A motortér egyik pontja, ahova csatlakoztatják a DPF szűrőt

Fotó: Szakony Attila

Hamarosan Magyarországon is figyelnek

– A műszaki vizsga során elvégzett ellenőrzések ezen a téren rövidesen szigorodnak – folytatta a szakember. – A működő koromszűrővel ellátott rendszerek hibás működését feltárják. A magyarországi gépjárműpark folyamatosan korosodik, a dízelautók ilyen jellegű javítási költségei egyre inkább előtérbe kerülhetnek. Viszont a dízelautó-tulajdonosok és -üzemeltetők felkészülhetnek és megelőzhetik a nagyobb javítási költségeket.