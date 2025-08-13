augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokba kerülhet

23 perce

Ha dízelautót hajt, erre jó, ha figyel, mert a pénztárcája bánhatja! Még a műszakiztatás is változik miatta

Címkék#dízel#műszaki vizsga#dízelautó

A DPF szűrő idő előtti elhasználódása miatt Németországban 768 ezer Ford személy- és tehergépjárművet hívnak vissza. A hír sokkolta a dízelautókat használókat, hiszen a DPF szűrő hibája valószínűleg a többi autómárka tulajdonosait is érintheti.

Benedek Bálint
Ha dízelautót hajt, erre jó, ha figyel, mert a pénztárcája bánhatja! Még a műszakiztatás is változik miatta

Moór Attila egy dízel Ford motorterét mutatja. Németországban 768 ezer Ford személy- és tehergépjárművet hívnak vissza a DPF szűrő idő előtti elhasználódása miatt

Fotó: Szakony Attila

A dízelautósok nagy problémájáról, vagyis a DPF szűrő meghibásodásáról testvérportálunk, a szon.hu is beszámolt, de korábban a totalcar.hu portál is felhívta a figyelmet erre a hírre.

DPF szűrő
Moór Attila a DPF szűrőt mutatja az autó alatt, nem érdemes babrálni a kiszerelésével, hiszen tilos is eltávolítani
Fotó: Szakony Attila

Mi az a DPF szűrő és mire szolgál?

Az interneten talált szakirodalom szerint a DPF szűrő (Diesel Particulate Filter) egy olyan szűrő a dízelüzemű autók kipufogórendszerében, amely a káros koromrészecskéket szűri ki a kipufogógázból, csökkentve ezzel a légszennyezést. A DPF szűrő a dízelmotorok által termelt szilárd szennyeződéseket, főként koromrészecskéket fogja fel. Ezek a részecskék károsak lehetnek az emberi egészségre és a környezetre, ezért a DPF szűrő elengedhetetlen a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

Szigorodó szabályok

A Ford visszahívása kapcsán Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője volt a segítségünkre. A szakember leszögezte: a dízelautók korom- vagy részecskeszűrője az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokban foglalt károsanyag-kibocsátási értékek eléréséért kerülnek a kipufogó rendszerekbe.

DPF szűrő
Még közelebbről látható az értékes szűrőberendezés
Fotó: Szakony Attila

Brutális árak!

– A kipufogógáz-kezelés több egységből áll, melyek mindegyikének előírásszerűen, hibátlanul kell működnie, mind az autó üzembiztonságát, mind a környezetvédelmi előírások teljesítését tekintve – mondta Moór Attila. –  A koromszűrő vagy részecskeszűrő meghibásodása (az autó öntisztító működési metódusával már nem képes automatikusan tisztítani) rendszerint nagy költséget jelenhet a tulajdonosnak. Bizony mélyen a pénztárcába kell nyúlni: 250 ezertől egészen az 1 millió forintig terjedhet a javítás költsége. 

Nem jó megoldani "okosba"...

Moór Attila szerint ekkor fordulhat elő a költségcsökkentő gondolat: a tulajdonos, vagy üzemeltető nem szándékozik a magas javítási költséget kifizetni, vagyis megoldja "okosba": kiszerelteti a koromszűrőt és átprogramoztatja a motorvezérlőt. Ez nemcsak szabálytalan, de kiemelten környezetszennyező is és tilos!

DPF szűrő
A motortér egyik pontja, ahova csatlakoztatják a DPF szűrőt
Fotó: Szakony Attila

Hamarosan Magyarországon is figyelnek

– A műszaki vizsga során elvégzett ellenőrzések ezen a téren rövidesen szigorodnak – folytatta a szakember. – A működő koromszűrővel ellátott rendszerek hibás működését feltárják. A magyarországi gépjárműpark folyamatosan korosodik, a dízelautók ilyen jellegű javítási költségei egyre inkább előtérbe kerülhetnek. Viszont a dízelautó-tulajdonosok és -üzemeltetők felkészülhetnek és megelőzhetik a nagyobb javítási költségeket.

DPF szűrő
Aki babrál a kiszereléssel, ráfázhat. Moór Attila tippeket adott a karbantartásához
Fotó: Szakony Attila

A megelőzés lépései, lehetőségei:

  • A hosszú idejű, alapjáraton járatást kerülni kell. 
  • A motor kímélő, hideg üzemű járatásához elegendő 1-1 perc járatás.
  • A huzamosabb idejű városi használat után tervezetten beiktatni hosszabb közúti vagy autópályás szakaszokat.
  • Amennyiben egy szakszervizben elvégzett diagnosztika magasabb tömődöttséget mutat, de még a koromszűrő belső része nem roncsolódott, célszerű a szűrőt szakszerűen kiszerelni és az erre szakosodott technológiával kimosatni.
  • A kimosással 98 %-os tisztítási hatásfokot lehet elérni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu