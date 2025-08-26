augusztus 26., kedd

Sokak kedvenc márkája – új divatáruház nyitott üzletet a zalai bevásárlóközpontban

A nagykanizsai Stop.Shop bevásárlóközpontban a júliusban bezárt ruházati üzlet helyén augusztusban megnyílt a Sinsay márka legújabb áruháza.

Benedek Bálint
Sokak kedvenc márkája – új divatáruház nyitott üzletet a zalai bevásárlóközpontban

Új divatmárka áruháza nyílt a régi helyén a nagykanizsai Stop.Shop-ban

Fotó: Szakony Attila

Portálunk is beszámolt arról, hogy végleg bezárt és úgy tűnik távozott Nagykanizsáról a House divatmárka üzlete. Most viszont a vásárlókat ugyanott a Sinsay kínálata várja. Ahogy a cég fogalmaz internetes portálján: a Sinsay elkötelezett amellett, hogy a legújabb stílusokat a legjobb áron kínálja, így Európa-szerte több ezer család kedvenc márkájává vált. A ruhaneműk mellett divatos dekorációkat és praktikus kiegészítőket is lehet vásárolni.

sinsay
Nem csak a Stop.Shop-ban működik ilyen áruház
Fotó: Szakony Attila

Nem ez az egyetlen Sinsay üzlet Nagykanizsán, hiszen a Kanizsa Centrumban is működik, már évek óta.

 

