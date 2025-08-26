31 perce
Sokak kedvenc márkája – új divatáruház nyitott üzletet a zalai bevásárlóközpontban
A nagykanizsai Stop.Shop bevásárlóközpontban a júliusban bezárt ruházati üzlet helyén augusztusban megnyílt a Sinsay márka legújabb áruháza.
Új divatmárka áruháza nyílt a régi helyén a nagykanizsai Stop.Shop-ban
Fotó: Szakony Attila
Portálunk is beszámolt arról, hogy végleg bezárt és úgy tűnik távozott Nagykanizsáról a House divatmárka üzlete. Most viszont a vásárlókat ugyanott a Sinsay kínálata várja. Ahogy a cég fogalmaz internetes portálján: a Sinsay elkötelezett amellett, hogy a legújabb stílusokat a legjobb áron kínálja, így Európa-szerte több ezer család kedvenc márkájává vált. A ruhaneműk mellett divatos dekorációkat és praktikus kiegészítőket is lehet vásárolni.
Nem ez az egyetlen Sinsay üzlet Nagykanizsán, hiszen a Kanizsa Centrumban is működik, már évek óta.
