Ne hagyja magát átverni! Csalók próbálkoznak a vízmű nevében Zalában

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. közleménye szerint a Sport utca környékéről érkezett hozzájuk ál-csatornatisztítókkal kapcsolatos bejelentés. A szolgáltató cég arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy közterületen minden esetben térítés nélkül végzik a csatornamosást. Kollégáik arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, akik a cég emblémájával megjelölt egyenruhában dolgoznak, illetve az általuk használt járműveken is szerepel az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. emblémája.

Az ál-csatornatisztítóknak de dőljön be senki!

Egyben azt is kérik a lakosságtól, hogy ne dőljenek be a csalóknak, illetve amennyiben hasonló, megtévesztésre irányuló kísérletet tapasztalnak, jelezzék a vállalat felé az ingyenesen hívható +36 80 202 178 telefonszámon, ahol egyben felvilágosítás, információ is kérhető a munkálatokkal kapcsolatban.