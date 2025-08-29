Ezt a zalai ékkövet már a városiak is felfedezték – egymást követik a beruházások

A rendezvényre érkezőket a sportpályán színes kulturális műsor várta zenés és táncos fellépőkkel, de volt kirakodóvásár és számos gyerekprogram is.

Péntek Gabriella és Vigh László Csatár falunapi rendezvényén

Fotó: ZH

Ellátogatott a falunapra Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki Péntek Gabriella polgármesterrel köszöntötte a rendezvényre érkezőket.

Vigh László az eseményen méltatta a települést, mely egy "ékkő" Zalaegerszeg szomszédságában, jól működő óvodával, illetve Csatár jól szerepelt a Magyar falu program pályázatain, jelenleg is két projekt elbírálására várnak. Mindennek köszönhetően már a városból is többen kitelepültek ide, tette hozzá.