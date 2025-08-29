augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

27°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népszerű falu

1 órája

Ezt a zalai ékkövet már a városiak is felfedezték – egymást követik a beruházások

Címkék#program#falunapi rendezvény#Vigh László#Péntek Gabriella#műsor

Csatár falunapi rendezvényén az elmúlt hétvégén nem csak az ott élőket, hanem az elszármazottakat is köszöntötték.

Korosa Titanilla

A rendezvényre érkezőket a sportpályán színes kulturális műsor várta zenés és táncos fellépőkkel, de volt kirakodóvásár és számos gyerekprogram is.

Csatár
Péntek Gabriella és Vigh László Csatár falunapi rendezvényén
Fotó: ZH

Ellátogatott a falunapra Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki Péntek Gabriella polgármesterrel köszöntötte a rendezvényre érkezőket.

Vigh László az eseményen méltatta a települést, mely egy "ékkő" Zalaegerszeg szomszédságában, jól működő óvodával, illetve Csatár jól szerepelt a Magyar falu program pályázatain, jelenleg is két projekt elbírálására várnak. Mindennek köszönhetően már a városból is többen kitelepültek ide, tette hozzá. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu