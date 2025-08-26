augusztus 26., kedd

Önkormányzati beruházás

1 órája

A lezúduló csapadékvíz már nem okoz gondot a társasházaknál, s még parkolót is kapnak a lakók (galéria, videó)

Címkék#rekonstrukció#Makovecz Tamás#Zaol videó#Gasparich-Platán sor#Bali Zoltán#Szak Tibor

Várhatóan október elején fejeződik be egy újabb nagyobb lélegzetvételű beruházás Zalaegerszegen, Landorhegyen a Kovács Károly Városépítő Program keretében. Az önkormányzat ezúttal a Gasparich utca 11-17. számú házak környezetében végzi a csapadékcsatorna beruházás munkálatait, valamint út- és járdafelújítást. A részletekről Bali Zoltán alpolgármester, Makovecz Tamás önkormányzati képviselő és Szak Tibor út- és közműépítési csoportvezető számolt be a helyszínen hétfőn délután.

Mozsár Eszter
A sajtótájékoztatón a Gasparich utaci háztömnél Szak Tibor, Makovecz Tamás és Bali Zoltán.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Bali Zoltán elmondta, a városi mélyépítési beruházásokat tekintve az egyik legnagyobb munka folyik jelenleg. A környék fejlesztése tudatos tervezésnek köszönhető, tette hozzá. Két évvel ezelőtt egy KEHOP-os pályázatból megtörtént a szennyvízelvezetés, több évtizedes, elavult vezetékeket cseréltek ki. Tavaly a Zalavíz Zrt. saját forrásból végzett teljes ivóvíz-rekonstrukciót ugyanitt. Az önkormányzat úgy döntött, hogy idén a csapadékcsatorna beruházást oldja meg, valamint az ahhoz kapcsolódó járdákat, közterületeket teszi rendbe, aszfaltozza le. Bali Zoltán jelezte, a közeljövőben befejeződik a Gasparich-Platán sor csomópontjának a rekonstrukciója, ott a Magyar Közúttal közösen folyik a munka. Ezen kívül a közeljövőben Platán sor 14. számú háznál várható parkolófejlesztés. 

csapadékcsatorna beruházás
A csapadékcsatorna beruházás munkálataival a tervek szerint október elején végeznek. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Csapadékcsatorna beruházás és új parkoló 

Makovecz Tamás arról tájékoztatott, hogy ezzel a beruházással megoldódik a nagy mértékű, lezúduló esővíz elvezetése. A Gasparich utca 11. számú háznál 12, a 13. számú háznál 112, a 17. számú háznál 24 köbméteres föld alatti csapadékvíz-tároló épült, az utolsót október elején építik. Emellett az utolsó háztömbnél 25 férőhelyes, térköves parkolót alakítanak ki. Szak Tibor elmondta, összesen 265 méteren létesül új csapadékcsatorna, valamint 20 tisztító és 5 víznyelő aknát építenek be, s több mint 1500 négyzetméteren újul meg az aszfaltburkolat. 

 

Közmű- és járdafejlesztés a Gasparich utcában

Fotók: Pezzetta Umberto

 

