Kivételes
3 órája
Lélegzetelállító pillanat a vadvilágból: négylábú kiruccanás a Kis-Balatonnál
Balatonmagyaródi olvasónk, Eiter István újabb kivételes természetfotóval lepte meg portálunkat. Olyan pillanatot örökített meg egy szarvascsaládról, amilyet ritkán látunk.
Ahogy Eiter István írta: egy kép a hajnali meséből, amikor a gímszarvasok a korai vízpárában átkelnek a Kis-Balatonon. A fotó valóban olyan, mintha egy festőművész rendezte volna kedvére a díszletet. Pedig ezt a pillanatot az élet alakította ilyen beszédessé, hiszen szinte hallani a vadállatok gondolatait, ahogy biztatják egymást a haladásban.
