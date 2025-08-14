Lélegzetelállító pillanat a vadvilágból: négylábú kiruccanás a Kis-Balatonnál

Ahogy Eiter István írta: egy kép a hajnali meséből, amikor a gímszarvasok a korai vízpárában átkelnek a Kis-Balatonon. A fotó valóban olyan, mintha egy festőművész rendezte volna kedvére a díszletet. Pedig ezt a pillanatot az élet alakította ilyen beszédessé, hiszen szinte hallani a vadállatok gondolatait, ahogy biztatják egymást a haladásban.

Gímszarvasok igyekeznek a túlpartra a párás Kis-Balatonon

Fotó: Eiter István/Olvasó