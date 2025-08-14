36 perce
Nyuszimotorokkal is versengtek – vadpörkölt és palacsinta a falu ünnepén (galéria)
Jó idő, szórakoztató programok, „bicó” verseny, mindez jókedvvel kísérve. Így telt az elmúlt hétvégén Káváson a családi és sportnap, a falubeliek, a rokonok és az elszármazottak közös ünnepe.
Ez adta a családi és sportnap egyedi hangulatát. Horváth Péter képviselő másodjára szervezte meg a biciklis versenyt gyerekek, fiatalok és idősek számára, s ők különböző távokat teljesítettek. A gyerekeknek ügyességi verseny volt, a nagyobbak szlalomozásban, míg a kisebbek nyuszimotorjaikkal versenyeztek, mondta el Eke László, Kávás polgármestere.
Családi és sportnap az újszülöttek köszöntésével
A vendégeket vadpörkölttel és palacsintával kínálták meg. Palacsintaevő-versenyt is rendeztek, s becsületkaszával gofrit és zsákbamacskát kínáltak: a játszótér felújítására gyűjtöttek ily módon. A Csabrendeki Életjáték Társulat Visszás élet címmel adott elő paródiát a hétköznapok félreértéseit kifigurázva.
E napon köszöntötték a falu három legifjabb lakóját, akik az elmúlt egy évben születtek. A polgármester elmondta, minden évben köszönhetnek újszülötteket, ami külön öröm számukra, hiszen a községben mindössze 234-en élnek.
Vigh László országgyűlési képviselő is gratulált ehhez. Mint mondta, ez azt jelzi, hogy a fiatalok helyben képzelik el az életüket, hiszen itt alapítanak családot. Örömét fejezte ki, hogy színvonalas rendezvényen vehetett részt, s mindenkinek gratulált a szervezéshez.
