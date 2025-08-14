augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Nyuszimotorokkal is versengtek – vadpörkölt és palacsinta a falu ünnepén (galéria)

Címkék#vadpörkölt#rendezvény#falunap

Jó idő, szórakoztató programok, „bicó” verseny, mindez jókedvvel kísérve. Így telt az elmúlt hétvégén Káváson a családi és sportnap, a falubeliek, a rokonok és az elszármazottak közös ünnepe.

Antal Lívia

Ez adta a családi és sportnap egyedi hangulatát. Horváth Péter képviselő másodjára szervezte meg a biciklis versenyt gyerekek, fiatalok és idősek számára, s ők különböző távokat teljesítettek. A gyerekeknek ügyességi verseny volt, a nagyobbak szlalomozásban, míg a kisebbek nyuszimotorjaikkal versenyeztek, mondta el Eke László, Kávás polgármestere.

Családi és sportnap Káváson
Családi és sportnap. Édesapák segítették kisfiaikat, kislányaikat a nyuszimotor-versenyben 
Forrás: Kávás önkormányzata

Családi és sportnap az újszülöttek köszöntésével

A vendégeket vadpörkölttel és palacsintával kínálták meg. Palacsintaevő-versenyt is rendeztek, s becsületkaszával gofrit és zsákbamacskát kínáltak: a játszótér felújítására gyűjtöttek ily módon. A Csabrendeki Életjáték Társulat Visszás élet címmel adott elő paródiát a hétköznapok félreértéseit kifigurázva. 

E napon köszöntötték a falu három legifjabb lakóját, akik az elmúlt egy évben születtek. A polgármester elmondta, minden évben köszönhetnek újszülötteket, ami külön öröm számukra, hiszen a községben mindössze 234-en élnek.

Családi és sportnap Káváson
Családi és sportnap Káváson. Képünkön Eke László polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő.
Forrás: ZH

Vigh László országgyűlési képviselő is gratulált ehhez. Mint mondta, ez azt jelzi, hogy a fiatalok helyben képzelik el az életüket, hiszen itt alapítanak családot. Örömét fejezte ki, hogy színvonalas rendezvényen vehetett részt, s mindenkinek gratulált a szervezéshez.

Kávási családi és sportnap

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu