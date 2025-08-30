Ha a kislányuk nem ébreszti fel őket, már csak zsákokban hagyhatták volna el a lakást...

A negyedik emeleten lakó család gyorsan kimenekült az erkélyre a füsttengerből. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, az apa két porral oltót is kifújt, ám a tüzet nem tudta eloltani. A lángokat a tűzoltók fékezték meg. Tóth Benjamin szerint ha lányuk nem ébred fel, már csak zsákokban hagyhatták volna el a lakást. Részletek a TV 2 Tények című műsorában láthatók.

A fürdőszobában csaptak fel a lángok

Forrás: TV2 / Tények