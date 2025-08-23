Mérgezés fenyeget a kertekben, ezek a gyümölcsök halálos veszélyt rejthetnek

A ciánról, illetve az egyéb mérgező vegyületekről a dietetikus elmondta: a gyümölcsmagok, főként a barackmag, a kajszibarackmag, a meggymag, a cseresznyemag és az almamag – úgynevezett cianogén glikozidokat tartalmaznak. Ezek az anyagok a szervezetben hidrogén-cianiddá alakulhatnak, amely nagy mennyiségben mérgező. A cianid a sejtlégzést gátolja, súlyos esetben akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

Együk meg a gyümölcshúst, a ciánban gazdag magokat egyszerűen dobjuk ki

Fotó: Szakony Attila

Cián: vigyázzunk a gyerekekre!

– Egy-két véletlenül lenyelt alma- vagy körtemag felnőtteknél általában nem okoz bajt, hiszen a kemény maghéj többnyire változatlanul halad át az emésztőrendszeren – fogalmazott dr. Faricsné Hári Vera. – A probléma akkor jelentkezik, ha az előbb említett magot esetleg megrágjuk, összetörjük vagy ledaráljuk, mivel ilyenkor szabadul fel a mérgező anyag. Különösen veszélyes lehet a keserű barackmag, amelynek fogyasztásáról több mérgezéses esetet is leírtak. Gyermekeknél a kockázat még nagyobb, mivel kisebb testtömegük miatt már néhány mag is komoly tüneteket okozhat.

Néhány szem almamag, vagy körtemag nem okoz problémát, de ne rágjuk szét – javasolja a szakember

Fotó: Szakony Attila

A cianidmérgezés tünetei:

- fejfájás

- szédülés

- hányinger

- nehézlégzés

- zavartság

- eszméletvesztés

Tévhitek és valóság

A vezető dietetikus hozzátette: ha az előbb említett tünetek közül bármelyiket is felfedeznénk, azonnal forduljunk orvoshoz. Az interneten időről-időre felbukkannak olyan tanácsok, miszerint a barackmag vagy az úgynevezett „B17-vitamin” (amygdalin) rákellenes szerként használható. Tudományos vizsgálatok nem igazolták ezt a hatást, viszont a mérgezés veszélye nagyon is valós. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kifejezetten figyelmeztet a csonthéjas magvak nagy mennyiségű fogyasztásának elkerülésére.

Vegyük nagyon komolyan a figyelmeztetést, a magokat tilos ledarálni!

Fotó: Szakony Attila

Mit tegyünk?

– A gyümölcshúst bátran fogyasszuk, hiszen abban nincsenek mérgező anyagok – fogalmazott. – A magokat mindig távolítsuk el a turmix, kompót vagy pálinka készítése előtt. Ne kísérletezzünk a magok szándékos fogyasztásával és ne adjunk ilyet gyerekeknek sem. A gyümölcs tehát továbbra is az egyik legegészségesebb nassolnivaló, csak a magokat ne rágjuk el!