Figyelem!

1 órája

Mérgezés fenyeget a kertekben, ezek a gyümölcsök halálos veszélyt rejthetnek

Súlyos, életveszélyes állapotot előidéző ciánmérgezés a kertben? Sokan nem is sejtik, hogy a kertjeinkben termő gyümölcsök magjai milyen komoly veszélyt rejthetnek. Az alma, a körte és a barack magja ciánt tartalmaz, ezért a bennük található anyagok miatt érdemes óvatosnak lenni. A veszélyes részletekről a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház vezető dietetikusa, dr. Faricsné Hári Vera beszélt.

Benedek Bálint
Dr. Faricsné Hári Vera beszélt a gyümölcsökben található magok veszélyeiről

Fotó: Szakony Attila

A ciánról, illetve az egyéb mérgező vegyületekről a dietetikus elmondta: a gyümölcsmagok, főként a barackmag, a kajszibarackmag, a meggymag, a cseresznyemag és az almamag – úgynevezett cianogén glikozidokat tartalmaznak. Ezek az anyagok a szervezetben hidrogén-cianiddá alakulhatnak, amely nagy mennyiségben mérgező. A cianid a sejtlégzést gátolja, súlyos esetben akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

cián
Együk meg a gyümölcshúst, a ciánban gazdag magokat egyszerűen dobjuk ki
Fotó: Szakony Attila

Cián: vigyázzunk a gyerekekre!

– Egy-két véletlenül lenyelt alma- vagy körtemag felnőtteknél általában nem okoz bajt, hiszen a kemény maghéj többnyire változatlanul halad át az emésztőrendszeren – fogalmazott dr. Faricsné Hári Vera. – A probléma akkor jelentkezik, ha az előbb említett magot esetleg megrágjuk, összetörjük vagy ledaráljuk, mivel ilyenkor szabadul fel a mérgező anyag. Különösen veszélyes lehet a keserű barackmag, amelynek fogyasztásáról több mérgezéses esetet is leírtak. Gyermekeknél a kockázat még nagyobb, mivel kisebb testtömegük miatt már néhány mag is komoly tüneteket okozhat.

cián
Néhány szem almamag, vagy körtemag nem okoz problémát, de ne rágjuk szét – javasolja a szakember
Fotó: Szakony Attila

A cianidmérgezés tünetei:

- fejfájás

- szédülés

- hányinger

- nehézlégzés

- zavartság

- eszméletvesztés

Tévhitek és valóság

A vezető dietetikus hozzátette: ha az előbb említett tünetek közül bármelyiket is felfedeznénk, azonnal forduljunk orvoshoz. Az interneten időről-időre felbukkannak olyan tanácsok, miszerint a barackmag vagy az úgynevezett „B17-vitamin” (amygdalin) rákellenes szerként használható. Tudományos vizsgálatok nem igazolták ezt a hatást, viszont a mérgezés veszélye nagyon is valós. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kifejezetten figyelmeztet a csonthéjas magvak nagy mennyiségű fogyasztásának elkerülésére.

cián
Vegyük nagyon komolyan a figyelmeztetést, a magokat tilos ledarálni!
Fotó: Szakony Attila

Mit tegyünk?

– A gyümölcshúst bátran fogyasszuk, hiszen abban nincsenek mérgező anyagok – fogalmazott. – A magokat mindig távolítsuk el a turmix, kompót vagy pálinka készítése előtt. Ne kísérletezzünk a magok szándékos fogyasztásával és ne adjunk ilyet gyerekeknek sem. A gyümölcs tehát továbbra is az egyik legegészségesebb nassolnivaló, csak a magokat ne rágjuk el!

 

