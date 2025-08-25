Bringázz és sétálj a „nyugalom szigetén”, jobban mondva annak partján! (galéria)

Sokan ültek drótszamárra, pihentek meg a Kiskacsa vendéglőnél, sétáltak a gátnál, illetve tekerték körbe a tavat, valamint felfedezték az új zalaegerszegi-teskándi kerékpárút többi szakaszát is. A kutyabarátok ugyancsak kihozták kedvenceiket. Igazi piknik hangulatban lehetett részük mindazoknak, akik nem otthon ültek, hanem a szabadban múlatták az időt. Mintha fél Egerszeg kimozdult volna, s igazuk volt.