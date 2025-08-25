augusztus 25., hétfő

1 órája

Bringázz és sétálj a „nyugalom szigetén”, jobban mondva annak partján! (galéria)

Még alig egy hét, s kezdődik az iskola. Előtte azonban ki kell használni minden percet, s főleg a jó időt. Vasárnap a családok, nyugdíjasok, fiatalok így örültek a kellemes nyárnak, fotóriporterünk a Gébárti-tó körül és a bicikliúton követte őket.

Mozsár Eszter
Bringázz és sétálj a „nyugalom szigetén”, jobban mondva annak partján! (galéria)

Ilyen kellemes vasárnap délután kár lett volna otthon ülni.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Sokan ültek drótszamárra, pihentek meg a Kiskacsa vendéglőnél, sétáltak a gátnál, illetve tekerték körbe a tavat, valamint felfedezték az új zalaegerszegi-teskándi kerékpárút többi szakaszát is. A kutyabarátok ugyancsak kihozták kedvenceiket. Igazi piknik hangulatban lehetett részük mindazoknak, akik nem otthon ültek, hanem a szabadban múlatták az időt. Mintha fél Egerszeg kimozdult volna, s igazuk volt. 

Bringa és séta, piknik hangulat Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 


 

