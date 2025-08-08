augusztus 8., péntek

László névnap

21°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zallure Park

1 órája

Nézz fel az egykori ruhagyár tetejére, a divattervezőre emlékeznek a rajzok

Címkék#Zallure Park#ZA-KO#Brád András#iparművész

Nem kerülheti el a figyelmünket az egykori zalaegerszegi ruhagyár épületének felújítása, hiszen sokan ott közlekednek naponta. A Zallure Park impozáns épületének tetején Brád András Munkácsy-díjas divattervezőnek állítottak emléket, osztotta meg az információt Balaicz Zoltán polgármester a közösségi oldalán.

Mozsár Eszter
Nézz fel az egykori ruhagyár tetejére, a divattervezőre emlékeznek a rajzok

Brád Andás divattervező rajzai a Zallure Park lakóegyüttes épületén.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A polgármester emlékeztet, az ingatlanban üzleteket és modern loft lakásokat alakítanak ki. A kivitelezők gondoltak arra is, hogy a Munkácsy Mihály-díjas divattervező, a Zalaegerszegi Ruhagyár iparművésze, Brád András (1940-1991) stílszerű emléket kapjon. Az épület tetején ugyanis a háromszoros Arany gyűszű-díjas divattervező rajzai, ruhatervei láthatók, amelyek nemrég kerültek a homlokzatra.

Brád András
Brád András az egykori Zalaegerszegi Ruhagyár tervezője volt. Emlékét ma így őrzik a Zallure Park épületén. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Brád András Zalaegerszeg ikonikus alakja volt

Brád András 1940-ben született Sarkadon, 1964-ben szerzett diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskola divattervező szakán. Főiskolásként kapott társadalmi ösztöndíjat a Zalaegerszegi Ruhagyárban (ZA-KO), melynek 1964-től tervező iparművésze volt. 

Ez a divat

„Férfidivat-tervezőként leginkább konfekciókat tervezett, de női- és gyermekruhaterveket is készített. 1967 és 1970 között óraadó tanár volt az Iparművészeti Főiskolán. 1973-tól a Magyar Divat Intézet számára tervezett alkalmi ruhákat, 1976-tól az Ez a Divat újság rovatvezetője is volt. A divattervezés mellett illusztrációkat, alkalmazott grafikákat is készített. Tervezői munkái között szerepeltek a Malév-alkalmazottak, továbbá az olimpiai csapat számára tervezett egyenruhák. Munkásságáért 1981-ben Munkácsy-díjat kapott. Zalaegerszegen hunyt el 1991-ben. Hagyatékából a Brád-divatrajzok, plakátok, meghívók a Göcseji Múzeum iparművészeti gyűjteményét gazdagítják” – írja Balaicz Zoltán. 

 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu