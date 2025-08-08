Nézz fel az egykori ruhagyár tetejére, a divattervezőre emlékeznek a rajzok

A polgármester emlékeztet, az ingatlanban üzleteket és modern loft lakásokat alakítanak ki. A kivitelezők gondoltak arra is, hogy a Munkácsy Mihály-díjas divattervező, a Zalaegerszegi Ruhagyár iparművésze, Brád András (1940-1991) stílszerű emléket kapjon. Az épület tetején ugyanis a háromszoros Arany gyűszű-díjas divattervező rajzai, ruhatervei láthatók, amelyek nemrég kerültek a homlokzatra.

Brád András az egykori Zalaegerszegi Ruhagyár tervezője volt. Emlékét ma így őrzik a Zallure Park épületén.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Brád András Zalaegerszeg ikonikus alakja volt

Brád András 1940-ben született Sarkadon, 1964-ben szerzett diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskola divattervező szakán. Főiskolásként kapott társadalmi ösztöndíjat a Zalaegerszegi Ruhagyárban (ZA-KO), melynek 1964-től tervező iparművésze volt.

Ez a divat

„Férfidivat-tervezőként leginkább konfekciókat tervezett, de női- és gyermekruhaterveket is készített. 1967 és 1970 között óraadó tanár volt az Iparművészeti Főiskolán. 1973-tól a Magyar Divat Intézet számára tervezett alkalmi ruhákat, 1976-tól az Ez a Divat újság rovatvezetője is volt. A divattervezés mellett illusztrációkat, alkalmazott grafikákat is készített. Tervezői munkái között szerepeltek a Malév-alkalmazottak, továbbá az olimpiai csapat számára tervezett egyenruhák. Munkásságáért 1981-ben Munkácsy-díjat kapott. Zalaegerszegen hunyt el 1991-ben. Hagyatékából a Brád-divatrajzok, plakátok, meghívók a Göcseji Múzeum iparművészeti gyűjteményét gazdagítják” – írja Balaicz Zoltán.