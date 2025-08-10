augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Csácsbozsoki Ünnepi Napok

54 perce

Ilyen egy igazi bozsoki randevú! (galéria)

Címkék#Jószomszédok Parki Party#program#Bozsoki Randevú#Gutorföldi Nóta és Népdalkör#Herkliné Ebedli Gyöngyi

Szombaton délután rendezték Zalaegerszeg Csácsbozsoki városrészében a Bozsoki Randevút, amellyel megkezdődtek a Csácsbozsoki Ünnepi Napok.

Győrffy István
Ilyen egy igazi bozsoki randevú! (galéria)

Egy akrobatikus produkció

Nem sokkal hat óra előtt javában rotyogtak a finom ételek a kondérokban, várva az idelátogatókat. Az ünnepség Ott Zsuzsanna, a bozsoki városrész települési önkormányzatának vezetője köszöntőjével kezdődött, aki felkonferálta az első fellépőt, a körmendi fúvószenekart. Az együttes közönségnek tetsző műsort adott, mint ahogy az őket követő lánycsapat, a Confi-Dance tánccsoport is.

Bozsoki Randevú
Bozsoki Randevú: Finom ételek főnek a kondérokban Fotó: Győrffy István

A Bozsoki Randevú programja játszótéravatással folytatódott. Herkliné Ebedli Gyöngyi kisgyermekek társaságában lépett a közönség elé, elmondta, négy éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy minden évben jöjjenek, találkozzanak egymással itt a városrész lakói. Így alakult ki a játszótéren ez a program. Az idén sikerült lecserélni a régi játszótér egyes elemeit egy korszerűre, ami ötmillió forintba került, s ennek fedezetét a város biztosította. Azért is fontos ez a játszótér, mert használata három generációs, itt találkozhatnak egymással a gyermekek, szülők és nagyszülők is.

- Jó célokért érdemes összefogni, s együtt ünnepelni - hangsúlyozta a képviselő, s arra kérte a gyermekeket, foglalják el játszóteret, másszanak fel a csúszdával ellátott építményre.

Ott Zsuzsanna megnyitja rendezvényt, felkonferálja az első műsorszámot

A program a Gutorföldi Nóta- és Népdalkör műsorával illetve drónos bemutatóval ért véget.

A körmendi fúvószenekar

A Bozsoki Randevú csak a kezdet!

A Csácsi Ünnepi Napok keretében augusztus 16-án, 17.30-kor a Jószomszédok Parki Partyval folytatódik az ünnepi program, vidám közösségi esttel, a csácsi Jószomszédok Parkban. Augusztus 19-én, 18 órakor kezdődik az ünnepi műsor a Szent István-szobornál, amit megelőz a 16.30-kor kezdődő ünnepi liturgia a Szent Sebestyén-templomban. Végül, augusztus 20-án, 9 órakor szentmise lesz a Henye-hegyi kápolnánál.

Bozsoki Randevú program

Fotók: Győrffy István

 

