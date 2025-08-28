augusztus 28., csütörtök

Összefogás

1 órája

Bölcsőde született: elhanyagolt épületet mentettek meg a zalai településen (galéria, videó)

A borsfai Kisvuk bölcsőde megnyitóünnepségét tartották csütörtökön a dél-zalai településen. Egy évek óta elhanyagolt épület kapott most új funkciót, sőt bölcsőde működhet a falai között.

Benedek Bálint
A Kisvuk bölcsőde avatása, balról: Cseresnyés Péter, Stropka-Horváth Dalma kisgyermek-nevelő és Jetzin István

Fotó: Szakony Attila

A bölcsőde épülete korábban boltként üzemelt, ám évek óta elhanyagolt állapotban rontotta a faluképet. Egészen eddig, hiszen a Jetzin István polgármester vezette önkormányzat megvásárolta, majd nekilátott a felújításnak, s miután a kormány támogatta az elképzelésüket, befejezték azt. 

bölcsőde
A bölcsőde felújítását az önkormányzat kezdte el, erről is beszélt Jetzin István polgármester
Fotó: Szakony Attila

Bölcsőde: szeretetteljes légkör

– Ez a hely az otthonunkon kívül egy másik, fontos közösségi tér lesz a gyermekeink számára – fogalmazott. – Kívánjuk, hogy a bölcsődénk egy olyan hely legyen, ahol a gyerekek biztonságban, szeretetteljes légkörben és a fejlődésüket maximálisan támogató környezetben tölthetik napjaikat. Községünk köznevelési intézményeiben példa értékű az együttműködés, gondolok az iskola és az óvoda összmunkájára. Reméljük, hogy az óvoda mellett a bölcsődei nevelés színvonala is ilyen lesz.

A magyar kormány segített

Jetzin István hozzátette: a bölcsőde minden igényt kielégít, sőt plusz szolgáltatást is nyújt az egészségvédelem terén: az idén az óvodában elkészült sószoba, amely fényterápiával is felszerelt.

– Az épület teljes átalakításon esett át – folytatta a polgármester. – Hőszigetelést, új nyílászárókat, háromféle fűtést és részben fedett játszóteret kapott. Saját forrásból mintegy 40 millió forintot költöttünk rá. Aztán az utolsó fázisában jött a jó hír: a versenyképes járások pályázatban a berendezésekre mintegy 7,8 millió forintot nyertünk. Ez nagyban segítette a projekt befejezését.

bölcsőde
Megannyi játék várja a gyerekeket az új intézményben
Fotó: Szakony Attila

Sok segítség érkezett

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta: azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak, nemcsak a település vezetőségének, hanem az egész közösségnek köszönhetők. Az iskola megújítása mintegy kétmilliárd forintba került, s több mint 30 millió forint támogatás érkezett az óvoda felújításához. Illetve a Magyar falu program 2019-es indulása óta több mint 100 millió forintból szépült Borsfa.

Összefogás

– Jó érzés látni, hogy a bölcsőde építését saját anyagi forrásból kezdhették el – folytatta. – Minden önkormányzat szerepelhetett a versenyképes járások programban, ebből kapott 7,8 millió forintot a település. S a környező települések is jól teljesítettek ebben a pályázatban. A bölcsőde átadó ünnepségen fontos kiemelni, hogy a kormány egyik legfontosabb feladata a családok támogatása. Már csak néhány nap, és szeptember 1-jén érkezik a fix 3 százalékos lakáshitel, persze nem csak fiataloknak.

Elhanyagolt épületet mentettek meg a zalai településen

Fotók: Szakony Attila

 

 

