Zalai zsírpárnák és részeg vikingek is fakanalat ragadtak (galéria, videó)

A Bográcsfeszt ezzel már nemcsak a Muravidék legnagyobb idegenforgalmi és gasztro-kulturális rendezvénye titulusra tart jogosan igényt, hanem az egész pannon régiót tekintve is a legjelentősebbek közé emelkedett. Mindez a szervezőket is büszkeséggel töltötte el, a déli 12 órakor megtartott ünnepélyes megnyitón Magyar János polgármester többek közt arról beszélt, hogy a Bográcsfeszt olyan esemény, amit mindenütt jegyeznek a régióban, köszönhetően a patinás múltjának, a résztvevők aktivitásának, a kiváló programnak, de annak is, hogy Lendva hivatalos Guinnes-világrekord tartó, hiszen hat szakács és a húsz fős közreműködő személyzet jóvoltából 2021-ben itt készült a világ legnagyobb bográcsa, ami 1801 kilogrammot nyomott, s több mint 3500 adag étel került ki belőle.

A Nagykanizsáról érkezett Zalai Zsírpárnák csapata idén első alkalommal nevezett a Bográcsfesztre

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mexikói fiesztázók a Bográcsfeszten

Hasonló világrekord felállítására ezúttal nem került sor, ám a 2025-ös Bográcsfeszt is páratlan volt a maga nemében, hiszen ennyien még soha nem főztek azonos időben Lendva főutcáján. Az előzetesen regisztrált 134 csapatból a délelőtt esős idő néhányat ugyan elriasztott, de 126-an így is belevágtak a nagy kalandba. A civil szervezetek, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák vagy lakóközösségek által kialakított főzőhelyek mintegy hétszáz méter hosszan álltak egymás mellett. A csapatok egy része helyből, valamint a környező településekről érkezett, de jöttek – sokan közülük visszatérő vendégként – Szlovénia távolabbi vidékeiről, valamint Magyarországról, Horvátországból és Szerbiából is. A legtöbbjüknek titkos receptje volt arra vonatkozóan, hogyan minek és mikor is kell a három kötelező összetevő, a szervezők által biztosított disznó-, a marha- és a vadhús mellett az edénybe kerülnie. A résztvevők közt akadtak persze olyanok is, akik nem a főzőtudományukkal jeleskedtek, a mexikói fiesztázók vagy a részeg vikingek sokkal inkább a szórakoztató jellege felől közelítették meg a rendezvényt.