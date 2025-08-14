Bódi Magdi életútja – a művész szemével s alkotó kezével

Az alkotó a Balaton szentje címmel formázta meg a Bódi Mária Magdolna életútját megidéző relief-sorozatot, ami a szentéletű lány portréjával kezdődik, majd felidézi, ahogy a szigligetiek kerékpárral ajándékozzák meg. A sorozatban látható, ahogy a fizetéséből szövetet vásárol, ruhákat varr a szegény gyerekeknek, s két látomás is megjelenik: „Ha hited erős volna, te is járhatnál a vízen", illetve Krisztus szava a balatoni halászokhoz. Része az alkotásnak a természet imádata, a litéri templom kőoltára, s látható, ahogy a szovjet katonák lelövik, illetve Magdi élete álma is: találkozás Mindszenty Józseffel.

Bódi Mária Magdolna portréja

Forrás: ZH