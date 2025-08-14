2 órája
Bódi Magdi életútja – a művész szemével s alkotó kezével
XIV. Leó pápa szeptember 6-ára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját, a történelmi eseménynek a Veszprémi Főegyházmegye ad otthont. A keresztény vértanúról 9 stációból álló alkotást készített Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész, a domborműegyüttes később egy balatoni helyszínen kap helyet.
Az egyik dombormű részlete, ahol Bódi Mária a szegény gyerekeknek varr ruhát.
Forrás: Turi Török Tibor
Az alkotó a Balaton szentje címmel formázta meg a Bódi Mária Magdolna életútját megidéző relief-sorozatot, ami a szentéletű lány portréjával kezdődik, majd felidézi, ahogy a szigligetiek kerékpárral ajándékozzák meg. A sorozatban látható, ahogy a fizetéséből szövetet vásárol, ruhákat varr a szegény gyerekeknek, s két látomás is megjelenik: „Ha hited erős volna, te is járhatnál a vízen", illetve Krisztus szava a balatoni halászokhoz. Része az alkotásnak a természet imádata, a litéri templom kőoltára, s látható, ahogy a szovjet katonák lelövik, illetve Magdi élete álma is: találkozás Mindszenty Józseffel.