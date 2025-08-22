Zsömle már lábra állt – új élet a Pipahegyi kisgazdaságban

Ahogy Pilise Nóra írja, a „nagy telepeken kis kalodákba kerülnek a borjak, az első napjuktól. Szerintem van amelyik sose szopik, nem is találkozik az anyjával. Milyen jó, hogy mi láthatjuk szabadon fejlődni, természetesen alakulni a kapcsolatukat. Tápot sose láttak még az állataink, gyógyszert se nagyon. Igaz, nem is a kizsákmányolás a célunk”. Aki szeretné, akár meg is nézheti az új jövevényt, a Pipahegyi kisgazdaságnál ugyanis augusztus 24-én, vasárnap 10 órától ismét a gomosszegi elágazónál, a Pipahegyi piacon kínálják a kézműves termékeket: mézet, mangalica húst, házi tejtermékeket, liofilizált pékárut. bort, zöldséget, lekvárt, szörpöt.