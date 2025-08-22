augusztus 22., péntek

Születésnap négy lábon

52 perce

Zsömle már lábra állt – új élet a Pipahegyi kisgazdaságban

Címkék#Pilise Nóra#pipahegyi kisgazdaság#jószág

Örömteli eseményről számolt be közösségi oldalán a Pipahegyi kisgazdaság, ugyanis a Bimbó nevű tehén egy kis üszőnek adott életet. A kis borjú köszöni, nagyon élvezi a napvilágot: Zsömle ott téblábol, jön-megy a felnőtt állatok között, azok pedig vigyáznak rá, mint a hímes tojásra.

Mozsár Eszter
Zsömle már lábra állt – új élet a Pipahegyi kisgazdaságban

Bimbó és a kis Zsömle, új élet a Pipahegyi Kisgazdaságban.

Forrás: Pipahegyi Kisgazdaság/FB

Ahogy Pilise Nóra írja, a „nagy telepeken kis kalodákba kerülnek a borjak, az első napjuktól. Szerintem van amelyik sose szopik, nem is találkozik az anyjával. Milyen jó, hogy mi láthatjuk szabadon fejlődni, természetesen alakulni a kapcsolatukat. Tápot sose láttak még az állataink, gyógyszert se nagyon. Igaz, nem is a kizsákmányolás a célunk”. Aki szeretné, akár meg is nézheti az új jövevényt, a Pipahegyi kisgazdaságnál ugyanis augusztus 24-én, vasárnap 10 órától ismét a gomosszegi elágazónál, a Pipahegyi piacon kínálják a kézműves termékeket: mézet, mangalica húst, házi tejtermékeket, liofilizált pékárut. bort, zöldséget, lekvárt, szörpöt. 

 

