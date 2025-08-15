41 perce
Fordulat Keszthelyen: mégsem ejtik ki a bizottságból a vállalkozók képviselőjét
Váratlan fordulat oldotta fel a napok óta tartó feszültséget Keszthelyen. A bizottság körüli személyi változások végül úgy rendeződtek, hogy Dankó-Farkas Veronika továbbra is külsős tagként folytathatja munkáját a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban.
Néhány nappal ezelőtt sajtótájékoztatón jelentette be Dankó-Farkas Veronika, a Keszthelyi Belvárosi Kereskedők Egyesületének képviselője, hogy váratlan döntés söpörte ki a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból. Az ügy nagy vihart kavart, egy nappal később Szántó András, a bizottság elnöke közleményben reagált, melyben kifejtette, hogy jogszabályi kötelességnek tettek eleget, amely nem irányul sem a személy, sem az egyesület ellen.
Megoldódott a bizottsági tagok kérdése
Az augusztus 14-i rendkívüli testületi ülésen Szántó András benyújtott egy módosító indítványt az önkormányzati testületnek, amelyben egy másik, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságban is tagságot vállal. Ezen felül a frissen kinevezett új képviselő-testületi tag, Sáringer-Kenyeres Marcell tagja lett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak, így Barna Dániel képviselő visszalépése miatt egy külsős tagtól sem kellett megválnia a bizottságnak. Tehát Dankó-Farkas Veronika, a Keszthelyi Belvárosi Kereskedők Egyesületének képviselője továbbra is külsős tag marad, így lezárult bizottság körüli személyi változások sora.
A vállalkozók nem számítanak Keszthelyen?! Kipenderítették a bizottságból a külsős tagot
Vihar a belvárosban – Szántó András álláspontja arról, miért hívták vissza a bizottsági tagot