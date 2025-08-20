Bizarr halálos baleset történt a magyarok körében is népszerű kirándulóhelyen

A salzburgi egység szakemberei éjszaka kezdték meg a kutatást, egy speciális csónakról vontatott szonárral. Négy órán keresztül, szűk sávokban haladva fésülték át a területet, végül a berendezés egy lehetséges leletre utaló jelet küldött. Ekkor a szakemberek egy bójával jelölték meg a pontos helyszínt.

Az éjfél után megjelölt, a Maria Wörth-i hajóállomástól mintegy 370 méterre lévő ponthoz négy mentőbúvár érkezett. A búvárok mintegy 38 méteres mélységben találták meg a holttestet, majd kiemelték a vízből. A helyszín mindössze 20 méterre volt attól a területtől, ahol korábban már keresték az eltűntet.

