1 órája
Bizarr halálos baleset történt a magyarok körében is népszerű kirándulóhelyen
Ausztriában, a karintiai hegyek között található Wörthi-tónál történt tragédia: egy férfi egy étterem vízen úszó stégjéről zuhant a vízbe még szombaton. Testét hétfőn találták meg a búvárok, 38 méteres mélységben - számolt be róla az ORF híre alapján a vaol.hu.
Forrás: Wasserrettung Salzburg
A salzburgi egység szakemberei éjszaka kezdték meg a kutatást, egy speciális csónakról vontatott szonárral. Négy órán keresztül, szűk sávokban haladva fésülték át a területet, végül a berendezés egy lehetséges leletre utaló jelet küldött. Ekkor a szakemberek egy bójával jelölték meg a pontos helyszínt.
Az éjfél után megjelölt, a Maria Wörth-i hajóállomástól mintegy 370 méterre lévő ponthoz négy mentőbúvár érkezett. A búvárok mintegy 38 méteres mélységben találták meg a holttestet, majd kiemelték a vízből. A helyszín mindössze 20 méterre volt attól a területtől, ahol korábban már keresték az eltűntet.