A közjegyző segít

45 perce

Pereskedés az albérlet miatt? Indul a roham, jobb, ha felvértezzük magunkat jogi témában is

Augusztus közepén járunk, az új szemeszter és tanév közeledtével ismét elindult a lakáskeresési roham. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara több javaslatot tesz, hogy mire figyeljünk a bérleti szerződés megkötésekor, hiszen egyre többeknek fontos a tiszta jogviszony és a garancia.

Mozsár Eszter
Budapesten is elindult a roham az egyetemi szemeszter előtt az albérletekért.

A zalai és nyírségi mesterszakos egyetemista fiatal pár előrelátó volt, ugyanis még áprilisban nekiállt keresni albérletet Budapesten. Sára jelenleg a fővárosban dolgozik, s onnan jár majd a veszprémi kampuszra szeptembertől, immáron a második szemesztert kezdi majd. Párja végzős egyetemistaként egy Pest vármegyei városban dolgozik. Szerencséjükre a nagy roham előtt sikerült modern és jól felszerelt garzont találni. A főbérlő kérésére mentek közjegyzőhöz, úgy érzik, nem volt felesleges, hiszen őket is védi a bérleti szerződés és a közjegyzői okirat.

bérleti szerződés
A bérleti szerződés védi a főbérlőt és az albérlőt egyaránt.  
Nem elég a bérleti szerződés a teljes biztonsághoz

A MOKK közleménye szerint a bérbeadók gyakran kérnek biztosítékként közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást a bérlőtől. A tulajdonost védi az okirat, hiszen a kiköltözéskor, az elmaradt bérleti díjak és rezsiköltségek jogszerű érvényesítésekor jelentősen csökken a jogvita és a pereskedés esélye. A kamara arra int, hogy a bérleti szerződés megkötését ne kapkodjuk el, járjunk utána a nem tisztázott kérdéseknek mindkét fél részéről. A bérbeadók általában két- vagy háromhavi kauciót kérnek biztosítékként. Mindkét fél számára a legnagyobb biztonságot a közjegyzői okirat adja. A közjegyzői díj az albérlet bérleti szerződésénél általában megoszlik a bérlő és a bérbeadó között, ez az összeg a szerződés típusától, időtartamától és az ügyértéktől is függően 40 és 100 ezer forint között mozoghat. A szóban kötött szerződés nem érvényes továbbra sem, s a házilag készített szerződés sem teljes körű, így ügyvéd vagy közjegyző ajánlott a bérleti szerződés megkötésekor. Fontos információ: mindkét felet védi a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés. 

Így nem kell évekig pereskedni

Máté Viktor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnökhelyettese elmondta, kizárólag a közokiratba foglalt szerződések, kötelezettségvállalások érvényesíthetők bírósági végrehajtás útján azonnal. 

"Ha a szerződést nem közjegyző készíti, akkor szerződésszegés esetén muszáj bírósághoz fordulni, ami évekig tartó pereskedéshez vezethet. A későbbi, esetleges jogviták megelőzésében és a problémák gyors megoldásában segíthet a közjegyző által készített bérleti szerződés, vagy az érvényes bérleti szerződés alapján a bérlő által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat” – írja a MOKK közleménye

 

