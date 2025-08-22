augusztus 22., péntek

Zalából Németországba

1 órája

Vajon mire gondolt? Bérbe vett egy autót, aztán lelépett vele külföldre

Címkék#bérautó#vádemelés#sikkasztás#ügyészség

Sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a nagykanizsai járási ügyészség egy 37 éves marcali lakossal szemben. A férfi egy Nagykanizsán bérbe vett autóval külföldre távozott, s azt nem adta vissza tulajdonosának.

Gyuricza Ferenc

Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 37 éves marcali férfi 2023 decemberében két napra vett bérbe Nagykanizsán egy személygépkocsit, s azt rendben vissza is vitte bérbeadójának. Ezután azonban egy másik gépkocsit is szeretett volna bérelni a sértettől, ám nem voltak nála a személyi okmányai, ezért a visszavitt gépkocsival azzal az indokkal távozott, hogy elhozza az iratait. A vádlott ezt követően nem vitte vissza a bérbe vett autót, hanem azzal Németországba utazott, ahol leállította, és otthagyta. A gépkocsit végül 2024 márciusában egy müncheni parkolóban találták meg a német hatóságok, üzemképtelen állapotban.

 

