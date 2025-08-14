Olcsóbban szeretne tankolni? Ezen a benzinkúton egy jó ideig biztosan nem tud!

Mindezek fényében rossz hír lehet a hazai járművezetőknek, hogy az általuk leginkább kedvelt Lendva-vidéki benzinkutak közül felújítás miatt az egyik átmenetileg bezárt. A Petrol vállalat tulajdonában lévő Vasút utcai töltőállomás – amely közvetlenül szemben található a honfitársaink által ugyancsak kedvelt Lidl üzlettel – a tervek szerint november 23-ig tart zárva. Az újranyitást követően megújult üzlettér és megszépült környezet várja a vásárlókat. A felújítás idejére a Petrol a hosszúfalusi, illetve az alsólakosi benzinkutat ajánlja a járművezetők figyelmébe.

Felújítás miatt átmenetileg zárva a lendvai benzinkút

Fotó: Gyuricza Ferenc