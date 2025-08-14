augusztus 14., csütörtök

Felújítás

2 órája

Olcsóbban szeretne tankolni? Ezen a benzinkúton egy jó ideig biztosan nem tud!

Címkék#felújítás#benzinkút#zárva tart#Muravidék#közlekedés

A szlovén-magyar határ menti térségben élők közül továbbra is nagyon sokan tankolnak Szlovéniában, hiszen nemcsak olcsóbb az üzemanyag a szomszédos országban, hanem a benzin bioetanol-tartalma is alacsonyabb, mint hazánkban.

Gyuricza Ferenc

Mindezek fényében rossz hír lehet a hazai járművezetőknek, hogy az általuk leginkább kedvelt Lendva-vidéki benzinkutak közül felújítás miatt az egyik átmenetileg bezárt. A Petrol vállalat tulajdonában lévő Vasút utcai töltőállomás – amely közvetlenül szemben található a honfitársaink által ugyancsak kedvelt Lidl üzlettel – a tervek szerint november 23-ig tart zárva. Az újranyitást követően megújult üzlettér és megszépült környezet várja a vásárlókat. A felújítás idejére a Petrol a hosszúfalusi, illetve az alsólakosi benzinkutat ajánlja a járművezetők figyelmébe. 

Felújítás miatt átmenetileg zárva a lendvai benzinkút
Felújítás miatt átmenetileg zárva a lendvai benzinkút 
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

