Rémálom az iskolakezdés – sok szülőnek is! Repkednek a tízezrek, de van segítség (galéria)
Pár hét, és újra becsengetnek. Kezdődik az iskola, és ilyentájt a szülőknek mélyen a pénztárcába kell nyúlniuk. Az iskolakezdés ugyanis évről évre többe kerül. Jól jön ilyenkor a beiskolázási támogatás, amelynek többféle formája létezik.
A felmérések szerint egy gyermek beiskolázásának átlagos költsége 50-75 ezer forint között mozoghat 2025-ben, az elsősök esetében pedig könnyen elérheti, de meg is haladhatja a 100 ezer forintot. Emiatt számos önkormányzat igyekszik beiskolázási támogatással anyagi segítséget nyújtani a rászoruló családoknak, Zalában is.
Beiskolázási támogatás 2025 – kinek jár?
Az önkormányzatoknak rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire, amelynek feltételei nem változtak. Vagyis a beiskolázási támogatást a tanulói jogviszonyban lévő gyermek (általános iskola, középfok, felsőoktatás nappali tagozat) után a szülő vagy törvényes képviselő – nagykorú esetén maga a diák – igényelheti mint helyi lakos. A juttatás jövedelemhatárhoz kötött: a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 százalékát, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében pedig az 500 százalékát.
Ennyi a beiskolázási támogatás minimum összege
A kapcsolódó jogszabály szerint
- 5000 forint jár az alapfokú oktatási intézményekbe járó diákoknak,
- 7500 forint középiskolásoknak vagy szakképző iskolákban tanulóknak,
- 10 000 forint a főiskolai, egyetemi hallgatóknak.
A helyhatóságok ennél többet is adhatnak egyszeri támogatásként, akár 10-30 ezer forint közötti összeget is, utalvány formájában. Fontos tudni, hogy az önkormányzati beiskolázási támogatás esetén a jogosultság egyéb feltételeit és a támogatás összegét az adott település minden évben rendeletben határozza meg.
Számíthat az is, hogy helyi intézményekbe járnak a gyerekek
Alsónemesapátiban az önkormányzat évek óta támogatja a tanévkezdést a költségvetés terhére. A pályázatot már kihirdették, de az ez évi támogatás összegéről még nem döntött a képviselő-testület. A beiskolázási támogatást a helyi lakosok vehetik igénybe szociális rászorultság alapján. Minden jogosult megkapja, de nagyobb összeget igényelhetnek azok a családok, amelyek a helyi óvodába és iskolába járatják gyerekeiket, mondta el érdeklődésünkre Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere.
Eltérő határidők a kérelmek benyújtásában
A beiskolázási támogatási kérelem benyújtását a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult teheti meg, amelynek időtartamát az adott önkormányzat rendeletben határozza meg. Fontos ezt ismerni, mert a benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A beiskolázási támogatási kérelmekről a helyi képviselő-testület dönt.
Munkáltatói iskolakezdési támogatás
A munkavállaló szülő munkáltatójától is kaphat adómentesen támogatást, amelynek mértéke nem haladhatja meg a minimálbér 30 százalékát.
- Ez 2025‑ben körülbelül 44 700 forintos összeget jelent.
A tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátási év utolsó napjáig (tehát akár decemberig) lehet utalványt adni, ami ajándéknak minősül, ezért adómentes. Ha a támogatást pénzben folyósítják, adókat, járulékokat vonnak le belőle – írta a Hóvége.
Önsegélyező pénztári támogatás – digitális taneszközökre is
Az egészség- és önsegélyező pénztárakban óvodai, iskolai tanévkezdési, beiskolázási támogatás is igényelhető. Ennek részleteit Magyar Nemzeti Bank közli a honlapján. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet,
- ami 2025-ben 290.800 forint.
A pontosan elszámolható tételekről érdemes érdeklődni az adott pénztárnál. Általánosságban azonban elmondható, hogy tankönyv, taneszköz, digitális taneszköz, ruházat, az egyetemi-főiskolai hallgatók után tandíj, térítési díj, kollégiumi vagy lakásbérleti díj, valamint digitális taneszköz árának megtérítése is elszámolható.
Ingyenes tankönyv
Magyarországon nincs országos iskolakezdési támogatás, az előrehozott családi pótlék és az ingyenes tankönyv a segítség. 2025-ben is minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül elsőtől a 12. évfolyamig. A tankönyvek kiszállítását már el is kezdték.
Megkezdődött a tanszervásárFotók: Pezzetta Umberto