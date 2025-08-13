Rémálom az iskolakezdés – sok szülőnek is! Repkednek a tízezrek, de van segítség (galéria)

A felmérések szerint egy gyermek beiskolázásának átlagos költsége 50-75 ezer forint között mozoghat 2025-ben, az elsősök esetében pedig könnyen elérheti, de meg is haladhatja a 100 ezer forintot. Emiatt számos önkormányzat igyekszik beiskolázási támogatással anyagi segítséget nyújtani a rászoruló családoknak, Zalában is.

Az iskolakezdés évről évre nagy anyagi terhet jelent a családoknak, de több forrásból is elérhető a beiskolázási támogatás, hogy könnyebben induljon a tanév.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Beiskolázási támogatás 2025 – kinek jár?

Az önkormányzatoknak rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire, amelynek feltételei nem változtak. Vagyis a beiskolázási támogatást a tanulói jogviszonyban lévő gyermek (általános iskola, középfok, felsőoktatás nappali tagozat) után a szülő vagy törvényes képviselő – nagykorú esetén maga a diák – igényelheti mint helyi lakos. A juttatás jövedelemhatárhoz kötött: a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 százalékát, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében pedig az 500 százalékát.

Ennyi a beiskolázási támogatás minimum összege

A kapcsolódó jogszabály szerint

5000 forint jár az alapfokú oktatási intézményekbe járó diákoknak,

7500 forint középiskolásoknak vagy szakképző iskolákban tanulóknak,

10 000 forint a főiskolai, egyetemi hallgatóknak.

A helyhatóságok ennél többet is adhatnak egyszeri támogatásként, akár 10-30 ezer forint közötti összeget is, utalvány formájában. Fontos tudni, hogy az önkormányzati beiskolázási támogatás esetén a jogosultság egyéb feltételeit és a támogatás összegét az adott település minden évben rendeletben határozza meg.

Számíthat az is, hogy helyi intézményekbe járnak a gyerekek

Alsónemesapátiban az önkormányzat évek óta támogatja a tanévkezdést a költségvetés terhére. A pályázatot már kihirdették, de az ez évi támogatás összegéről még nem döntött a képviselő-testület. A beiskolázási támogatást a helyi lakosok vehetik igénybe szociális rászorultság alapján. Minden jogosult megkapja, de nagyobb összeget igényelhetnek azok a családok, amelyek a helyi óvodába és iskolába járatják gyerekeiket, mondta el érdeklődésünkre Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere.